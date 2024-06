Objevují se vám na rajčatech fialové skvrny? Nepropadejte panice! Poradíme vám, jak z této situace šikovně „vykličkovat“!

Fialové skvrny na listech rajčat nadzdvihnou pozornost každého pěstitele. Velice snadno totiž mohou zkazit radost z očekávané úrody. Jedná se o znamení, že s rostlinami není něco v pořádku. S touto situací se však můžete snadno vypořádat. Co byste měli vědět a jak přesně postupovat?

Proč se listy rajčat zbarvují do fialova? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu In the Garden with Eli and Kate:

Zdroj: Youtube

Příčiny fialových skvrn

Faktem je, že nejčastějším důvodem fialovění listů rajčat je nedostatek živin. Zpravidla se jedná o fosfor, tedy základní prvek pro fotosyntézu. Jeho nedostatek vede k pomalému růstu, nekróze (odumírání tkáně) a zvlnění listů.

Chybějícím prvkem může být i tolik potřebný draslík. Prvek, který je nepostradatelný pro regulaci vody a transport živin. Rajčata vyžadují také správnou dávku hořčíku, který se podílí se na tvorbě chlorofylu. Dodávejte proto rajčatům správné dávky těchto živin v podobě adekvátního hnojiva. A další možné příčiny fialových skvrn?

close info Profimedia / Profimedia zoom_in K fialovění listů často vede přemokření rostliny.

Nadměrná zálivka

Dalším častým důvodem, který vede k fialovění listů je přemokření rostliny. Ve vlhké půdě nedokáže kořenový systém absorbovat živiny a její listy žloutnou a postupně fialovějí. Zalévejte tedy vždy s mírou a dle aktuálního počasí.

Nedostatek slunce

Pokud chcete dopřát rajčatům to nejlepší, měli byste je pěstovat v místech, kde mají příležitost být vystavené slunci alespoň 6 hodin denně. Jakmile mají příliš stínu, mohou listy začít fialovět. Proto vždy zajistěte rajčatům dostatek světla.

Nevhodná půda

Rajčata často reagují změnou barvy listů také na nedostatek kyslíku. Příčinou bývá příliš tvrdá a hutná půda. Rajčata milují zeminu obohacenou o organickou hmotu. Řešením je tedy provzdušnění půdy, jen buďte opatrní, abyste nepoškodili rostlině kořenový systém.

Hniloba kořenů

Pokud je nevlídné deštivé počasí, anebo nezaléváte rajčata správně, mohou být rostliny ohrožené kořenovou hnilobou. V takovém případě je někdy záchrana rostliny beznadějná. Můžete ji však zkusit přesadit a odstranit všechny uhnilé kořeny. Pokud je jich většina zdravá, má rostlina velkou naději se opět rozrůst.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pokud chcete dopřát rajčatům to nejlepší, měli byste je pěstovat v místech, kde mají příležitost být vystavené slunci alespoň 6 hodin denně.

Plísňové a houbové choroby

Fialové skvrny na rajčatech mohou být i projevem nežádoucích chorob. Pokud jde o napadení ranou plísní nebo skvrnitostí listů, postačí pravidelné pečlivé odstraňování a likvidace napadených částí.

V horším případě se může jednat o bakteriální a virová onemocnění, která se projevují nejen skvrnami, ale i kroucením listů. Často je rozšiřují i škůdci jako například mšice nebo třásněnky. Nejlepším řešením je infikovanou rostlinu zlikvidovat, aby se nenakazily i další.

Zdroje: www.nkz.cz, www.nasezahrada.com, www.zahrada155.cz