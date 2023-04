Fíkovník: Pěstování zvládne i začátečník. Chyby ho ale snadno připraví o úrodu!

Už jste někdy ochutnali fíky z vlastní zahrádky? Taková lahůdka se s tím, co se prodává v obchodech, nedá srovnat. V Čechách tyhle tropické plody rostou dobře, ovšem musíte vědět, jak na to.

Fík se zabydluje v českých zahradách a jeho popularita mezi zahrádkáři stoupá. Ovšem jedinou překážkou tohoto tropického stromu je jeho špatná mrazuvzdornost. Česká zima dokáže potrápit i otrlejší stromy a keře a co teprve odrůdy, které jsou zvyklé na permanentní slunce!

Někteří pěstitelé proto pěstují fík v mobilních nádobách a na zimu ho schovávají do bezpečí. Jiní volí odolnější odrůdy fíků, které nejsou tak choulostivé a s trochou péče český mráz přežijí. Jde zejména o odrůdy z afrického pohoří Velký Atlas, kde stromky musí čelit vysoké nadmořské výšce a horšímu počasí. Někdy se může stát, že stromek přes zimu vymrzne, ale na jaře znovu obrazí zelenými listy.

Na videu najdete tipy, jak fíkovník pěstovat:

Odolnější odrůdy fíkovníků

Pokud tedy uvažujete o fíkovníku, doporučujeme sáhnout po osvědčených odrůdách, kterým se v české kotlině daří. Řeč je zejménan o odrůdách Romano Nero, Violetta Bayernfeige, Brown Turkey, English Brown Turkey, Bornholm, Brunswick, Marseilles, Hardy Chicago nebo Pastiliere.

Pokud jste už sehnali svůj vysněný stromek, stačí ho vysadit na slunné a chráněné stanoviště s propustnou půdou. Zálivku volte podle období. Zpočátku fíkovník nepotřebuje nějakou zvláštní porci vláhy, ale to se změní v jeho vegetačním období, kdy rostou a zrajou jeho sladké plody. V tomto období bývá strom extrémně žíznivý, ale není divu. Je potřeba dodat ovoci hodně vláhy, jinak bude chuťově nezajímavé.

Fíkovník můžete vidět i v českých zahradách. Zdroj: Profimedia

Jarní zaštipování

Na jaře ale počítejte s tím, že váš fíkovník bude potřebovat zaštipování. Jak na to? Zaštípněte měkké konce nových zelených výhonů. Není to žádná dřina a můžete to klidně udělat i rukou. Postup je podobný jakou rajčat. Pokud o fíkovník budete takto pečovat, zaměří se na růst a tvorbu plodů. Úroda pak bude o to větší a zajímavější.

Pozdní práce

Zatímco přes léto budete sklízet, na podzim počítejte s tím, že budete stromek prořezávat. U ročního stromku jde jen o seříznutí kmínku na 15 – 20 cm. U dvouletého fíku se soustřeďte na jeho větve, které vykraťte na 40 centimetrů.

Tříletý stromek je už docela dost rozrostlý, proto se nebojte razantnějšího pokrácení větví na 15 až 20 centimetrů. Při zazimování mladého stromku nezapomeňte ohnout a svázat mladé větvičky k zemi. Na ně navrstvěte listy a chvojí, které strom chrání před mrazem. Starší fíkovníky stáhněte provazem a zakryjte nekanou textilii, chvoji případně polystryrenem. Vaši podzimní a zimní péči vám následující rok vynahradí krásnými plody.

Vlastní fíky ze záhrádky chutnají sladce. Zdroj: Profimedia

