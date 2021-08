Jak správně pěstovat fíkus: Mnoho lidí dělá zásadní chybu a rostlině ubližuje

Fíkusy jistě patří mezi nejoblíbenější pokojové rostliny, které toho od nás mnoho nevyžadují. Je to nenáročný společník na velmi dlouhou dobu, pokud mu tedy nebudete ubližovat hloupou chybou, kterou mnoho lidí dělá.

„Fíkus je prostě kus!“

Fíkovník si lidé do domácností pořizují mnoho let a stále tento trend přetrvává. Je skvělou čističkou vzduchu. Fíkovník je rozšířen v tropech a subtropech na celém světě, má přes tisíc druhů! V Evropě roste pouze jeden druh, fíkovník smokvoň, který známe především kvůli jeho plodům – fíkům.

Fíkovník pryžodárný seženete téměř v každém květinářství, tento druh je asi nejvíce kupovaný. V jeho domovině, asijských pralesích, dorůstá výšky až 30 metrů, což nám doma naštěstí nehrozí. Ale mnohdy nás trochu přeroste a lidé ho poté dávají na internetové bazary „za odvoz“.

Pokojové rostliny jako fíkus lyrový jsou díky svým obrovským listům opravdu nepřehlédnutelné.

Jaké místečko fíkusu připravit?

Aby vám fíkus pěkně prospíval, potřebuje dostatek světla, ale jak to většiny pokojovek bývá, bez přímých slunečních paprsků, jinak hrozí popálení listů. Pokud ho strčíte na tmavé místo, dá vám jasně najevo, že se mu na tomto stanovišti nelíbí – začnou mu opadávat listy.

Teplota v místnosti by měla mít ideálně 20-28°C a v zimě by neměla spadnout pod 15°C. Fíkus by neměl být v průvanu, to mu nesvědčí.

Při velké teplotní změně fíkus shodí zelené listy, jednoduše dostane šok, ten vyvolá kolaps látkové výměny a rostlina často hyne.

Panašovaný fíkus vynikne před tmavou zdí

Zálivka fíkusu – středobod vesmíru

Fíkusy zalévejte po proschnutí zeminy. V misce nechte vodu maximálně hodinu, to fíkusu stačí na dostatečné zvláčnění, pak ji vylijte. Nejde všeobecně říct, jak často fíkovník zalévat. Záleží na druhu fíkusu, teplotě v místnosti, na velikosti květináče nebo na složení zeminy.

Při přelití dojde k hnilobě kořenů, žloutnutí, opadávání listů a fíkus pojde.

Sucho mu také nesvědčí, suchem dochází k hnědnutí a usychání listů.

Hnojení = spokojená rostlina

Hnojit fíkusy byste měli nejlépe plnými hnojivy, a to po celý rok. Postačí jednou za 2 týdny.

Jestli požadujete od fíkovníku, aby mu zesílil kmen, dopřejte mu hnojivo s větším množstvím dusíku. Kmen se rozšíří, ale rozšíří se i vzdálenost mezi listy, které budou tmavé a větší než před použitím tohoto hnojiva.

Hnojit fíkusy byste měli nejlépe plnými hnojivy, a to po celý rok. Postačí

Péče o našeho oblíbence

Fíkus vyroste v domácích podmínkách dva metry i více. Aby vás neutlačoval, je potřeba ho pravidelně seřezat (není myšleno bití). Krácení provádějte střídavě, nikdy neošmikejte celou rostlinu. Zastřihněte způsobem, aby nad listem zůstalo kousek větvičky.

Po řezu vytéká latex, hustá bílá šťáva, kterou si raději na sebe nematlejte, protože může způsobit vyrážku. Aby tekutina přestala z rostliny vytékat, můžete použít zapalovač – k rychlému žehu, nebo mlžení vodou.

Letnění povoleno! Fíkus vystrčte na terasu či zahradu, ale teplota nesmí klesnout pod 15°C. O letnění si raději něco nastudujte předem.

Odlistění je také důležitá procedura, zejména u menších fíkusů. Odměnou vám budou nové listy, které budou sice menší, ale nebudou mít mezi sebou tak velkou mezeru. Do této akce si nachystejte nůžky, s těmi šmikněte list tím způsobem, aby po listu zůstal kousek stopky. Takto upravenou rostlinu přemístěte někam, kde bude na fíkus svítit slunce, které ho probudí k životu.

POZOR, po řezu i odlistění vždy snižte zálivku!

I fíkovník může potkat choroba a škůdce. Vašeho krasavce může napadnout vlnatka, mšice nebo sviluška, obzvlášť při letnění. Ale běžné postřiky by měly nevítanou návštěvu vyřešit.