Finská svíce: Geniální způsob, jak nařezat poleno, aby vydrželo hořet celou noc

Milovníci opékání buřtů, grilování masa a dlouhého posedávání na zahradě u otevřeného ohně se radují. Venkovní teploty totiž konečně právě tyto aktivity umožňují, a tak přichází ideální čas na nejrůznější zahradní sešlosti a večírky. Namísto klasického táboráku si můžete na příští akci pro své hosty přichystat překvapení, které jistě všichni ocení. Jako dokonalý zdroj tepla zvolte stále oblíbenější finskou svíci. Všechny zaujme, je rychle vytvořená a vydrží hořet několik hodin i s minimem spotřebovaného dřeva.

Zdroje: adbz.cz, drevostavitel.cz, militaryrange.com

Možná jste na ni narazili někde v obchodě s domácími a zahradními potřebami, ale nebyli jste si úplně jisti tím, k čemu vlastně slouží. Finská svíce, leckdy označována také jako švédská, kanadská či indiánská, je vyrobená z jednoho většího polena, které je rozřezáno na několik částí. Celé poleno se následně zapaluje a vydrží hořet i několik dlouhých hodin. Slouží skvěle jako zdroj tepla i světla a dají se na něm opékat oblíbené buřty či vařit jiné dobroty. Nepostradatelným pomocníkem je například při kempování nebo pobytu na chatě.

Finská svíce poslouží na chatě nebo při kempování místo sporáku. Zdroj: Shutterstock

Finská svíce a její výroba

Jak bylo zmíněno, finskou svíci lze zakoupit již hotovou, zvládnete si ji ale poměrně snadno a rychle vyrobit i sami. Se správným náčiním nad prací nestrávíte více jak 15 minut. K výrobě finské svíce budete potřebovat suché poleno s minimálním průměrem 10 centimetrů. Dřevo můžete použít prakticky z jakéhokoliv stromu, nejideálnějším bude ale kus z dobře vysušené osiky.

Dále je na výrobu finské svíčky potřeba pevný drát a sekera, případně pila. V ideálním případě pila motorová, která práci nevěřitelně usnadní. Zapálení svíce se pak provádí s pomocí pilin či březové kůry.

Jak nařezat finskou svíci

Pokud pracujete se sekerou, poleno opatrně rozsekejte na čtyři až šest částí a snažte se přitom, aby byly všechny části přibližně stejně velké. Špalek můžete ještě předtím z vrchu a zespod sekerou zarovnat, aby pevně stál na zemi a aby se na něj z druhé strany dala pohodlně položit například pánev. Nasekané kusy dřeva pak opět spojte k sobě a svažte je drátem. Ne však příliš napevno. Mezi dřevem by měly bít menší mezery, kterými bude proudit vzduch a udrží oheň při životě.

Máte-li k dispozici motorovou pilu, seřízněte špalek z obou stran, aby byl rovný, a následně v něm udělejte tři až čtyři zářezy, avšak nedořízněte až k zemi. Řezy by měly sahat jen zhruba to tří čtvrtin hloubky špalku, aby se dřevo nerozpadlo.

Finskou svíci neřezejte nebo nasekejte na několik částí v závislosti na tom, jak je špalek velký. Zdroj: Shutterstock

Jak zapálit finskou svíci

Když máte finskou svíci připravenou, umístěte ji na vhodné místo. Například na kameny nebo do již připraveného ohniště. Do jejího středu nastrkejte dostatek březové kůry či pilin, aby svíce vydržela hořet co nejdéle. Pokud byste ale naopak stáli o silnější plamen i za cenu toho, že dlouho nevydrží, nasypejte kůru nebo piliny jen na dno. Použít můžete i klasický novinový papír.

Vyplněné spáry klasicky zapalte sirkou nebo zapalovačem a je hotovo. Na začátku může finská svíce poměrně dost dýmit, ale není třeba se toho lekat. Produkce nadměrného kouře ustane ve chvíli, kdy se oheň dobře rozhoří. Podle velikosti polena, druhu dřeva a způsobu plnění vydrží finská svíce hořet od dvou do šesti až osmi hodin.