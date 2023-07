Flekaté listy okurek: Levný a účinný prostředek máte nejspíš v domácí lékárničce

Pěstujete okurky a objevily se vám na nich flekaté listy? Vyzkoušejte účinný způsob, který je zachrání. Pomůže vám k tomu peroxid vodíku nebo jód. Jak je použít?

Pokud na zahradě pěstujete okurky, a je jedno, jestli jsou to ty polní či salátové, je nutné jim v horkých dnech věnovat dostatečnou pozornost i péči. V případě, že jste si všimli že jim náhle začaly flekatět listy, měli byste okamžitě zasáhnout. Budoucí úrodu vám zachrání i běžná dezinfekce, kterou máte zcela určitě v domácí lékárničce.

Jak na pěstování a zaštipování okurek? Na to se podívejte v tomto videu:

Žluté listy okurek

Příčin vzniku možných skvrn na listech okurek může být hned několik. Pro pěstování okurek jste mohli zvolit nesprávné místo, kde mají nedostatek slunečního svitu. Listy si pak navzájem stíní a často žloutnou. Napadené listy byste měli vždy otrhat.

Důvodem flekatění může být také nedostatek živin, v tomto případě jim je můžete dopřát pomocí slepičího trusu nebo zákvasu z kopřiv. Stejně tak může vznik skvrn na listech způsobit některý druh plísně, například okurková, která se projevuje hranatými fleky viditelnými dobře i ze spodní strany.

Velice účinným prostředkem na choroby okurek je peroxid vodíku. Zdroj: profimedia.cz

Použijte peroxid vodíku

V těchto případech jednejte co nejdříve a vyrobte si jednoduchý postřik, který je účinný. Rostlinu zbaví nejen plísní, ale i mnohých dalších chorob. A jak si ho můžete vyrobit? Nalijte do lahve s rozprašovačem peroxid a odstátou vodu v poměru 1:4 a je to!

Jak postřik používat

Postřik byste měli aplikovat nejlépe ráno či večer. Nikdy ho nevyužívejte před deštěm ani v poledne, kdy je prudké slunce, rostliny by se mohly spálit. Postřik naneste nejen na vrchní část listů, ale i na spodní. Nejlépe postřik používejte každý třetí den, a to až do vymizení příznaků.

Funguje i jód a starý chleba

Na flekaté listy okurek zabere i tato kombinace. Rozdrobte a namočte v nádobě s odstátou vodou 1 bochník starého chleba a přidejte 1 až 2 polévkové lžíce jódu a rozřeďte 10 l vody. Nechte řádně rozpustit přes noc a druhý den směs pečlivě promíchejte. Pokud roztok všechen nevyužijete najednou, přelijte ho do lahví a uložte na místě, kde není teplo a světlo. Následně využijte ve formě zálivky.

Jód lze zkombinovat i s mlékem

Skvrny na okurkách je možné zlikvidovat i pomocí směsi 30 kapek jódu, 20 gramů nastrouhaného přírodního mýdla a 1 litru obyčejného mléka. Promíchejte uvedené ingredience ve větší nádobě a druhý den můžete směs použít jako zálivku, kterou využijte jednou do týdne.

Pro zdravé okurky sáhněte do lékárničky pro jód. Zdroj: shutterstock.com

Účinné jsou i slupky z cibule

Dalším účinným pomocníkem jsou cibulové slupky, které zkombinujete opět s jódem. Zhruba 700 ml slupek zalijte 10 litry vody a směs postupně přiveďte k varu. Následně nechte tak 10 až 15 hodin odpočívat a poté zřeďte v poměru 8 l vody na každé 2 l odvaru. Používejte zhruba každých 10 až 12 dní k zalévání nebo ve formě postřiku.

