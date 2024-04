Přebývá vám doma stará forma na bábovku nebo jiný nepoužitelný kus nádobí? Určitě je nevyhazujte a raději si z nich vyrobte originální zahradní truhlík nebo květináč.

Hledáte originální a levný způsob, jak zkrášlit svůj balkon nebo zahradu? Zkuste využít třeba starou formu na bábovku! S trochou kreativity a šikovnosti ji můžete proměnit v krásné a praktické truhlíky nebo květníky, které zaručeně upoutají pozornost a venkovní prostor celkově oživí.

Chcete si vytvořit jednoduché a krásné přírodní dekorace? Podívejte se na 6 návodů na YouTube video na kanálu Dany Hippie:

Zdroj: Youtube

Čas výsadby je tady

Pokud vás už svědí ruce a začínáte se pomalu pouštět do výsadby některých sazenic, zkuste letos malou změnu a umístěte rostliny do originálních nádob místo klasických truhlíků. Stačí, když se mrknete do kuchyňských skříněk a prověříte stav vašeho nádobí.

Pokud narazíte na kusy, které tam leží pár let ladem, neváhejte je dále využít. Nemusí se jednat jen o zmíněnou formu na bábovku, možností je přehršel. Ozdobí nejen zahradu, ale i parapety a venkovní stoly.

close info Profimedia zoom_in Osázet můžete nejen bábovkovou formu, ale i další kousky nádobí nebo zalévací konvičku.

Forma na bábovku

Ze všeho nejlepší je samozřejmě forma, která je z kovu. Vypadá více rustikálně. Využít se však dá i forma ze silikonu, jen vždy volte případný typ barvy dle natíraného materiálu. Než začnete s formou pracovat, měla by být vždy dokonale čistá.

Pokud se z ní olupuje barva, obruste ji drátěným kartáčem. Vždy je lepší vytvořit pár odtokových dírek. U kovu je lze udělat pomocí hřebíku, který proklepnete kladívkem, na silikon postačí nůž či nůžky.

Následně bábovkovou formu natřete zvoleným odstínem barvy a pak ji pomalujte jarními motivy. Každou vrstvu před tou další nechte náležitě zaschnout. Nakonec nasypte do formy odpovídající substrát, osaďte rostlinami dle svého výběru a zalijte.

Nebojte se pestrých barevných kombinací, které se k jaru hodí. Nový a originální truhlík umístěte na požadované místo.

Tip

Aby byla forma od bábovky pro květiny více stabilní, můžete dát na dno před substrátem vrstvu kamínků, které budou zároveň fungovat jako drenáž.

Cedník

Stejně tak vám jako perfektní květník poslouží i starý kovový cedník. Pokud ho chcete barevně doladit k zahradě, opět nádobu nejprve natřete do daného odstínu. Pak jej vyložte netkanou textilií a zastřihněte ji dle velikosti cedníku.

Pokud chcete nádobu zavěsit do prostoru, navlečte do oušek provázek, lýko či jiný pevný materiál, za který ho upevníte ke střeše nebo na pergolu. Pak postupujte stejně jako u formy s bábovkou. Nasypte substrát, osaďte květinami a dodejte vláhu. Velice dobře lze využít jakékoliv nádobí, tedy i pekáče, kastroly a hrnce.

