Jak správně zasazovat cibulky frézie: Důležitý je čas a správná teplota

Jsou frézie cibuloviny? Proč jim nesvědčí pozimní výsadba? Proč se tedy píše o pěstování frézií právě teď? Na každou otázku máme odpověď. Podívejte!

Křehké frézie pocházejí z Afriky

Frézie jsou nádherně kvetoucí a křehké krásky příbuzné kosatcům. Jsou ohromně voňavé a mají velmi široké použití i barevnou škálu květů. Vypadají krásně v záhonku, květináči i řezané. Jsou s oblibou používané do svatebních kytic pro jejich velkou výdrž a krásný vzhled. A kde se u nás vzaly? Do Evropy se dostaly z oblasti mezi Jižní Afrikou a Keňou. Tam je v roce 1886 objevil Christian Friedrich Ecklon, který je pojmenoval podle německého botanika Friedricha Freese.

Frézie jsou jedněmi z nejpůsobivějších květin vhodných k řezu. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Jsou frézie cibuloviny?

Už jste o fréziích četli, ale něco tady nehraje? Jak je možné, že je to cibulovina, ale přitom patří ke kosatcovitým? V zahradnictvích a prodejnách semen je klidně řadí mezi cibuloviny, ale odborná literatura mluví vždy o hlízách. Je to proto, že frézie mají takzvané cibulové hlízy. Nejsou to tedy cibuloviny v pravém slova smyslu. Ve skutečnosti nepatří mezi tulipány a narcisy. Podobně jako frézie jsou na tom mečíky a krokusy. Ty totiž mají hlízy podobné cibuli s jedním až dvěma pupeny na vrcholku. Frézie na rozdíl od krokusů nesnáší mrazíky, a proto je není možné vysadit na podzim společně s pravými cibulovinami.

Cibulové hlízky frézií se sází na jaře. Na podzim jen pro pěstování uvnitř domu. Zdroj: aniana / Shutterstock.com

Jak pěstovat frézie?

Řekněme si to pěkně popořádku. Cibulové hlízy frézií sázíme v květnu, když už nehrozí mráz. Lze je zasadit do záhonu, ale květináč bude o něco praktičtější, až je bude třeba na konci léta zase vykopat. Také je můžete nechat v květináči a ten přemístit do sklepa nebo jinam, kde nehrozí teploty pod nulou. Půda by měla být kyprá, humózní a dobře propustná. Ideálně je sázejte do hloubky 5 cm s 10 cm rozestupy. Stanoviště je vhodné slunné a bezvětrné, aby se vám frézie nepolámaly. Potřebují pravidelnou zálivku a nerady přesychají. V době růstu i květu je můžete přihnojovat, ale po odkvetení omezte zálivku a nechejte hlízy zatáhnout, aby byly nachystané na přezimování.

Podzimní sadba frézií

Existuje také varianta podzimní sadby, ale na záhonky zapomeňte. Pokud se rozhodnete pěstovat frézie v domácích podmínkách, pak na nic nečekejte. Pěstované v bytě kvetou již během jara, a proto se vysazují do květináčů právě na podzim. Do květináčů o průměru 15 cm zasaďte nejvýše tři cibulové hlízy. Pokud zvolíte podlouhlý květináč na celý parapet, pak si budete moci dovolit více rostlin a také více barev. Osázené květináče umístěte do chodby nebo zimní zahrady, kde se pohybuje teplota mezi 10 až 15 stupni. Nezapomeňte, že je potřeba pravidelná zálivka.

Udělejte si radost nádherně barevnou jarní výzdobou. Zasaďte si frézie na podzim a na Velikonoce budete mít rozkvetlou rajskou zahradu.

Zdroje: living.iprima.cz, www.magazinzahrada.cz, www.ceskestavby.cz