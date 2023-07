Gazánie milovaly už naše babičky. Jsou bezúdržbové, ale jednu věc nesnesou

Jsou skromné, ovšem velmi půvabné a kvetou všemi barvami. Pro svou nenáročnost je milovaly už naše babičky. Vypěstujte si nádherné gazánie taky. Nezapomeňte však, že se musíte vyvarovat jedné zásadní chyby.

Nadchnou vás svou pestrostí. Každý květ nabízí jinou barvu a tvar. Na první pohled vás upoutají svou skromnou krásou, jež se tyčí do výšky za sluncem. Jsou to velmi vděčné rostliny, nepotřebují moc a za trochu pozornosti se vám odvděčí bohatou květenou. Při jejich pěstování se však vyhněte jedné chybě, která by vás o líbezné květy mohla připravit.

Příbuzná kopretiny

Možná vám svými květy připomínají luční kopretiny a není se čemu divit. Gazánie jsou si s kopretinami vážně příbuzné. Původně pocházejí z jižní Afriky, dnes už ale v našich končinách zdomácněly. Díky nenáročnosti na pěstování a vůbec celkovou údržbu se staly jednou z nejoblíbenějších rostlin našich babiček, ale také ozdobou mnoha parků a venkovních travnatých ploch.

Nepředřete se

Pěstování rostlin s ostrými okvětními lístky jako meč není nijak složité a v podstatě si s ním poradí i začátečník.

Jaké zásady je potřeba dodržovat, se podívejte v podrobném videu:

Gazánie jsou milovnice slunce, ostatně jako malá líbezná a vícebarevná slunce také vypadají. Svou zálibu v teple a slunečních paprscích získaly hlavně díky místu původu, Africe. Až jim tedy budete vybírat stanoviště, nebojte se vybrat to, kam svítí slunce celý den. Zároveň si nemusíte dělat příliš starostí s hnojením a dodáváním živin. Samozřejmě že každé rostlině se líbí půda bohatá na živiny, ale gazánie snesou i trochu spartánské podmínky.

Pozor na fatální chybu!

U půdy ještě chvíli zůstaneme. Tato malá barevná slunce milují polopropustnou zeminu, nejvhodnější je pro ně hlinitopísčitá. Čím jim můžete uškodit, je až přílišná péče v rámci zalévání. Gazánie milují teplo a v podstatě jim nevadí ani sucho. Hodně zálivky jim nesvědčí, ba co víc, mohly by začít uhnívat a vy byste se tak zcela zbytečně připravili o krásné květiny. Přihnojovat je můžete klidně jednou za šest týdnů, ale stačí jim i delší intervaly.

Malá barevná slunce můžete pěstovat na záhoně nebo v truhlíku i květináči. Zdroj: Shutterstock

Co jim sluší?

Gazánie jsou opravdu nenáročné. Na záhoně jsou nádherné ve společnosti nižších rostlinek. Abyste si užili záplavu květů, odstraňujte vždy květy již zavadlé. Rostlinky se tak nebudou zbytečně vysilovat tvorbou nových semen, ale svou energii vloží do květů.

