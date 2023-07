Guáno je zázračné pradávné hnojivo. Vyrobte si jeho českou verzi, je to snadné

Chcete mít hezkou úrodu? Pak je to něco za něco. Aby rostlinky dobře rostly a měly dostatek plodů, potřebují hnojivo. A guáno je sázka na jistotu.

Guáno je hnojivo z trusu mořských ptáků a netopýrů. Podle historických pramenů ho používali už peruánští Indiáni. Tomu ostatně napovídá i jeho název – guáno nebo wánu, což v kečujštině znamená hnojivo. Jde o silné nánosy trusu, které časem krystalizují a poté se těží.

Výhodou guána je obrovský podíl živin, zejména fosforu, hořčíku a amoniaku. Podle odborníků je tahle „výživová bomba“ záležitostí ptačí stravy, která je složená zejména z mořských ryb. Zahradníci nejen v Peru, ale i na celém světě, si nemůžou guáno vynachválit.

Je perfektní na ovoce, zeleninu i květiny. Nedávno vědci dokonce zjistili, že tenhle „ptačí odpad“ zachraňuje i ohrožené korálové útesy! Na místech, kde mořští ptáci zanechali svůj trus, totiž rostly korály čtyřikrát rychleji, než je běžné. A to už je co říct!

Sběrači guána v Peru. Zdroj: Profimedia

Dopřejte si guáno v granulích

Guáno je zkrátka výživa, kterou byste měli své zahrádce dopřát. Seženete ho v kutilských obchodech typu Hornbach, Obi, ale také na internetu, třeba v e-shopech Grow4you, Higarden, Growgarden či Hobbygrow. Nejčastěji je k mání ve formě granulí. Hnojivo se dá použít dvojím způsobem: buďto ho promícháte se substrátem a použijete k zasazení rostlinky, nebo ho jen nasypete na povrch hlíny a zalijete. A voda živiny zavede tam, kam patří…

Hnojte raději venku

Guáno patří mezi přírodní hnojiva, což je jeho výhoda i nevýhoda. Kromě toho, že nezatíží rostlinky chemií, bohužel docela výrazně páchne. To je důvod, proč většina zahradníků nedoporučuje tuhle „ptačí výživovou bombu“ používat v uzavřených prostorech. Ideální je především na zahradu, kde může pomoci například jahodám. Přidat trochu guána ale můžete i „pokojovkám“, které jste poslali na „letní vejminek“ – na terasu či balkon.

V Čechách je guáno k dostání nejčastěji v granulích. Zdroj: Profimedia

Vyrobte si české guáno

Na videu se dozvíte, jak si můžete vyrobit české guano ze slepičího trusu:

Říká se, že Češi mají zlaté ručičky a platí to i v případě tohoto hnojiva. Existuje totiž česká verze guána, kterou si můžete vyrobit ze slepičího trusu. Podle odborníků jde o velice kvalitní hnojivo, které má velký podíl výživných látek, jako jsou třeba dusík, fosfor, draslík a vápník. Vhodný je zejména na hnojení rajčat, paprik, okurek, lilků, melounů, dýně, ovocných stromů (či keřů) a citrusů. Vyrobit si „české guano“ není těžké.

Jak na to: do kbelíku nasbírejte čisté slepičince (bez podestýlky, slámy či pilin). Najděte si větší sud, který umístěte raději do rohu zahrady, aby vás případný zápach nerušil. Pak už jen sud do čtvrtiny zaplňte slepičinci a dolijte vodou až po okraj. Směs (za každodenního promíchávání) nechte kvasit 2 týdny. Hnojivo používejte v poměru 1 : 10.

Jak hnojivo použít?

Každá rostlinka vyžaduje hnojení jinak často. Třeba melouny vyžadují „příkrm“ jednou týdně, ale běžná zelenina si vystačí s hnojením jednou za čtrnáct dní. Uvidíte, jak po pravidelné dávce živin všechno hezky poroste!

