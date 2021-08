Proč orchidejím gumovatí listy? Pozor! Může to být začátek jejich konce

Reagují vaše orchideje na horké letní dny povadnutím listů, které jsou navíc vrásčité a jakoby gumové? Zkuste jim dopřát speciální léčbu.

Orchideje jsou oblíbené pro svou nenáročnost a bohatou záplavu květů. Zdravé rostliny se celoročně pyšní krásnými zelenými listy. Pokud ale pozorujete, že uvadají, ztrácejí pružnost a vzhledem připomínají nevzhledně pověšenou látku, je nutné zakročit.

Proč listy „gumovatí"

Pokud rostlině uvadá jen pár listů zespodu, nemusíte panikařit. Je to přirozený proces. Orchidej se zbavuje starých listů, aby mohla nasadit nové. Pokud však gumovatí všechny, je na čase květinu zachránit. Gumové, vrásčité a povadlé listy se nejčastěji objevují u oblíbených druhů Phalaenopsis a Paphiopedilum. Důvodů může být hned několik. Mezi hlavní dva patří nedostatečná zálivka nebo tepelný stres. Rostlina však může trpět i úpadkem kořenového systému nebo nadměrným hnojením.

Nedostatek vláhy a hnití kořenů

Obecně platí, že orchideje jsou citlivé na nepravidelnou, nadměrnou nebo nedostatečnou zálivku. Kondici rostliny poznáte podle vzdušných kořenů. Pokud jsou stříbrné a pomačkané, potřebují více vody. Jsou-li slizké a duté, pak je to případ kořenové hniloby. V tom případě rostlina nedokáže přivádět vodu do listů, a ty pak gumovatí.

Kondici rostliny poznáte podle vzdušných kořenů. Zdroj: Profimedia.cz

Nadměrně suchá půda

Přesušené rostlině dopřejte životabudič v podobě 1 litru vody a 1 čajové lžičky cukru. Do tohoto roztoku ponořte květináč s orchideí na cca 9 hodin. Po uplynutí doby jej přemístěte ještě na hodinu do odstáté vody.

Shnilé kořeny

Pokud jsou kořeny orchideje shnilé, je nutné je odstranit. Květinu opatrně vyberte z květináče a nemocné kořeny odstřihněte. Řezné rány i zbylé vitální kořeny poprašte skořicí. Poté ji přesaďte do nového substrátu. Orchidej umístěte do stínu a zkuste zvýšit vlhkost vzduchu buď pravidelným zvlhčováním listů nebo ji vložte do igelitového pytle.

Tepelný stres

Další častou příčinou gumových listů je přehřátí. Pokud jsou listy na dotek teplé, rostlina trpí tepelným stresem. Může za to letní počasí a vedra. Teploty přes 30 stupňů Celsia nedělají orchidejím dobře. Proto zvyšte vlhkost a cirkulaci vzduchu. Také je můžete přemístěte do chladnější místnosti.

Orchideje roste měkkou vodou Zdroj: Stanislav71 / Shutterstock.com

Nadměrné hnojení

Orchideje nemusíte hnojit často. Na nadměrný přísun dusíku mohou reagovat právě zgumovatěním listů. V létě jim postačí čistá voda. Hnojit začněte až na podzim a přes zimu, když se objeví nový stonek. Rostlinu potěší ekologické hnojivo z bramborových slupek. Je plné minerálů a živin v lehce vstřebatelné formě. Vyrobíte si ho z slupek z 3-6 brambor, které převaříte v 1 litru vody. Tu nechte vychladnout a scezenou používejte jednou za 15 dní.

Zdroj: tema.ceskenapady.cz, tojenapad.dobrenoviny.sk