Trik, jak zabránit hlíně, aby se při práci na zahradě zachytávala za nehty

Nemáte po ruce rukavice a potřebujete akutně vyplít záhon? Poradíme vám, jak se nebudete muset trápit s drhnutím nehtů po práci, plus nějaké další přínosné tipy pro vaše ruce.

Češi jsou národ zahrádkářů. Někdo ani rukavice na práci v záhonu nepoužívá, potí se v nich ruce a pokožka trpí. Mnoho lidí naopak miluje dotyk hlíny a náhoda to rozhodně není! V půdě jsou obsažené bakterie, které fungují podobně jako antidepresiva. Při prohrabování v zemině se vám zvýší hladina serotoninu, a proto se člověk cítí lépe a uvolněně.

Mnoho lidí miluje dotyk hlíny a náhoda to rozhodně není! Zdroj: Profimedia

Dobře, pozitivní účinek hlíny na naše tělesné schránky známe, ale co si počít s našima rukama po této antidepresivní činnosti?

Nehty samá „brambora“

Vzpomínáte na babičky, které říkávaly: „Jdi si hned umýt ruce, za nehty máš brambory, šup, šup!“? Tak ty přesně budete mít po práci na zahrádce. Můžete zkusit fígl, který by vám měl drhnutí nehtů usnadnit. Než si vyrazíte na zahradu pro dobrou náladu, přejeďte prsty po měkčím mýdle tak, aby mýdlo vyplnilo prostor za nehty.

Co když po ruce nemáte žádnou vodu na opláchnutí? Asi se moc často nestává, ale kdyby náhodou ano, utrhněte si za záhonu nedozrálé rajče! Tím ruce vyčistíte jedna báseň.

V půdě jsou obsažené bakterie, které fungují podobně jako antidepresiva. Zdroj: Profimedia

Jaká je pomoc?

Zabarvení kůže po trhání plevele jde velice špatně odstranit, jak na tyto skvrny:

Na ruce použijte mýdlo a kartáček. Místa, která zůstávají znečištěná, zkuste vzít jemně pemzou.

Určitě se chystáte hodit do koše na špinavé prádlo ponožky, které jste při práci měli na sobě. Sfoukněte dvě mouchy jednou ranou a vyperte si je v umyvadle. Při praní by se ruce měly také očistit.

Staré dobré žlučové mýdlo! Použijte společně s kartáčkem žlučové mýdlo a ruce budou jako ze žurnálu.

Jestli se za nehty i přesto dostala špína, dopřejte jim dvacetiminutovou solnou lázeň, a poté nehty očistěte kartáčkem.

Potravinářskou kyselinu citronovou si nasypte do dlaní, přidejte trochu vody a dobře ruce promněte. Opláchněte a ruce budou opět zářit čistotou.

Nalijte na ruce olivový olej, ruce důkladně promněte a otřete ubrouskem. Pak si ruce klasicky umyjte mýdlem a vodou.

Namočte si ruce do vody, nasypte na ně jedlou sodu a umyjte.

Ruce byste měli mýt ve vlažné vodě, studená/horká pokožce neprospívá.

Při práci na zahradě je lepší používat ochranné rukavice; ne každý je ale má rád. Zdroj: Profimedia

Domácí pasta na mytí rukou:

Do uzavíratelné sklenice nasypte do 2/3 bílý cukrem (místo cukru lze použít i epsomskou sůl). Dolijte sklenici tekutým mýdlem a ingredience vymíchejte do pasty. Tuto pastu skladujte při pokojové teplotě a vydrží zhruba měsíc.

Po důkladném omytí rukou je také důležité správné osušení. Nesprávnější a nejšetrnější způsob je poklepem. Nevadí, když ruce zůstanou trochu vlhké. Tedy, většině lidí to nevadí. Mám osobní zkušenost s tím, že si musím sušit ruce dokonale, neboť se mi občas objeví dishidrotický ekzém a oblast mezi prsty mi čas od času popraská.

Bez závěrečné péče, v podobě krému na ruce, se také neobejdete. Můj favorit je indulona, klasická – modrá. Ale ne každý snese tak moc promaštěné ruce. Výběr krému je na vás. Každý člověk má jiný vkus a jiné potřeby.