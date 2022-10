Staré hliněné květináče vydrží navěky. Babičky na to měly geniální triky

Starý hliněný květináč je klasika a žádná chata se bez něj neobejde. Ale i tenhle kousek „zahradnické výbavy“ potřebuje čas od času péči…

Koupit si dneska květináč není problém. Na trhu je spousta druhů a každý z nich má své specifické vlastnosti. Pravou ale je, že cena, za kterou je pořídíte, je už trochu jiná. Keramické nádoby bývají dražší než třeba ty neglazované, z pálené hlíny, které koupíte za pár desítek korun. Ty jsou podle odborníků vhodné především na venkovní pěstování, protože zadržují vodu a zabraňují tak rychlému vysychání půdy v nádobě. Nicméně pálená hlína vypadá dobře i v rustikálních interiérech, tak proč toho nevyužít například na chatě? Krásné terakotové květináče s kvetoucími muškáty krásně ozdobí vnitřní parapety a dodají jim hřejivou atmosféru.

Květináče z pálené hlíny zútulní interiér. Zdroj: Profimedia

Vyčištěný nebo omšelý?

Jenže terakotové květináče mají své specifické vlastnosti. Když je zaléváte vodou, může se stát, že se na povrchu objeví bílé mapy. O co jde? Podle odborníků to není nic jiného než nános minerálů z vaší kohoutkové vody. Pokud byste květinu zalévali třeba filtrovanou vodou nebo „dešťovkou“, asi by se vám to nestalo. Teď máte dvě možnosti. Buďto květináč očistit nebo naopak ho vystavit takový, jaký je. V současné době je totiž moderní „vintage“ styl, který připomíná staré časy a vzhled zašlé nádoby je vlastně žádoucí. Rozhodněte se sami, my vám nabízíme obě varianty.

Bílá patina vzniká z minerálů, které se nacházejí v kohoutkové vodě. Zdroj: Profimedia

Čistý vzhled

Pokud jste se rozhodli pro čistý terakotový květináč, tak řešení je jednoduché. Vezměte všechny špinavé nádoby do vany a tam je vydrhněte octovou vodou. Nakonec je osušte a nechte u topení vyschnout. Máte starší květiníky? Přetřete jejich vnější stranu olivovým olejem. Budou skoro jako nové.

Vintage vzhled

Jak jsme už psali, patinu na květináči vytváří minerální látky, které jsou v zálivce. Pokud se vám líbí vintage styl, prakticky nemusíte dělat nic, jen interiérovou zeleň zalévat kohoutkovou vodou. Jenže některé rostliny, jako je například dracéna, calathea nebo maranta ji nesnášejí. Co pak? I tady je řešení. Stačí, když si květináč s patinou vyrobíte sami a pak do něj květinu přesadíte.

Jak na to? Prázdný nový květináč naplňte hlínou a pravidelně zalévejte vodou z kohoutku. Poté, co se objeví bílý nános, můžete zahájit velké květinové stěhování.

Patinu si můžete vyrobit i sami. Stačí dát do květináče hlínu a zalévat ji. Zdroj: Profimedia

Pozor na zimu

Pokud milujete květináče z pálené hlíny, dejte si pozor, kam je ukládáte. Vzhledem k tomu, že jsou těžké, křehké a velmi náchylné k rozbití, je lepší jim vymyslet stabilní místo. Ideální jsou klidnější části místnosti, široké police nebo parapety. V žádném případě rostlinky v terakotě nedávejte ven nebo na verandu. Pálená hlína je velmi citlivá na chladné klima a mohla by popraskat!

Nevýhodou terakotového květináče je jeho hmotnost a křehkost. Zdroj: Profimedia



