Vypěstujte si vlastní hlívu. Je to snadné. Potřebujete jen slámu a pytel

Málokterá houba je zdravá tak jako hlíva. Navíc má tato houba i široké kulinářské uplatnění a chutná i těm, kteří houby dvakrát nemusejí. Zkoušeli jste hlívy pěstovat v domácích podmínkách? Je to možné a výnosy jsou významné.

Pěstování hlív v domácích podmínkách

Je to radost, když se objeví první kloboučky houby. Ať už je to v lese při procházce nebo doma v pytli se slámou, hlívám se daří dobře v přírodě i doma. S pěstováním hlív se začalo již v šedesátých letech, ale masově se začalo s průmyslovým pěstováním až okolo roku 1982. Za čtyřicet let si milovníci hub našli ty nejjednodušší a nejosvědčenější způsoby, jak získat z domácích pěstíren maximum. Víte, že můžete hlívy pěstovat i v igelitovém pytli ve slámě?

Vysoké výnosy díky pěstování na slámě

I když je pěstování ze substrátu nejjednodušší, oblíbená je spíš sláma pro velké výnosy. Sklízet můžete po celý rok. Ale je nutné dodržet postup, aby se vám obsah pytle nekazil a neplesnivěl. Jak na to? Budete potřebovat kvalitní pytel a čerstvou slámu. Kvalitní pšeničná nebo žitná sláma bez známek plesnivění či zahnívání je pro pěstování hub zcela zásadní. A co dál?

Vypěstujte si hlívy v pytli se slámou. Zdroj: Profimedia.cz

Jak začít s pěstováním hlív?

Průhledný a pevný igelitový pytel nacpěte slámou a prolejte vařící vodou. Teplota vody je vhodná co nejvyšší právě proto, aby zlikvidovala případné zárodky a zároveň dobře zapařila pytel, který uzavřete a necháte vychladnout do následujícího dne. Pak ustřihněte pytli růžek a nechejte všechnu přebytečnou vodu volně odtéci. Sláma musí být vodou dobře nasáklá a rozhodně ji nijak neždímejte. Ustřižený roh poslouží během růstu k odvětrání oxidu uhličitého, který je produktem podhoubí a jeho únik je pro dobrý růst nutný.

K pěstování hlív nakupte zrnitou sadbu

Dalším krokem je naočkování slámy. Jednoduše řečeno, hlívu musíte do náplně pytle nějak dostat. Na internetu nebo ve specializovaných prodejnách si kupte takzvanou zrnitou sadbu. Tu je nutné rozdrobit a promíchat do slámy. Množství vhodné k pěstování se odvíjí od váhy mokré slámy. Na 10 až 15 kg mokré slámy budete potřebovat zhruba 0,5 kg či 0,7 litru zrnité sadby. Toto množství může být i v jednom jediném pytli. Pokud uvažujete o jiném množství, pak si spočítejte sami, kolik sadby bude potřeba. Náplň pytle by měla ze 2,5 % až 3,5 % obsahovat sadbu.

Po promíchání sadby se slámou uzavřete pytel, ale jen volně. Musíte nechat zhruba 5 až 8 cm široký otvor, který je třeba vyložit vatou. Tento „uzávěr“ je ideální, jelikož propustí k obsahu pytle vzduch, ale zabrání přístupu nechtěných plísní.

Podmínky pro pěstování hlívy na slámě

Z počátku, respektive první dva až tři týdny je nutné zajistit pytli se slámou tmavší, ale poměrně teplé stanoviště. Růstu podhoubí vyhovují teploty okolo 20 stupňů. Obsah pytle bude zcela bílý díky prorostlému podhoubí. Pak je nutné přesunout pytel na stanoviště s rozptýleným světlem a teplotou okolo 10 stupňů. Pytel prořízněte na zhruba osmi místech. Těmito otvory bude zhruba za dva týdny hlíva prorůstat ven.

Hlívy se sklízejí v okamžiku, kdy klobouky dorostou do velikosti alespoň 5 cm. Zdroj: Profimedia.cz

A je tu sklizeň!

Hlívy se sklízejí v okamžiku, kdy klobouky dorostou do velikosti alespoň 5 cm. Hlívy sklízejte v trsech, abyste zabránili jejich přerůstání. Po sklizni můžete opakovat uložení na teplejší místo a po čtrnácti dnech jej opět přemístěte do chladnějších prostor a vyčkejte další úrody. Někteří pěstitelé nechávají pytle na chladnějším stanovišti a čekají na další úrodu, která přichází typicky ve třech či čtyřech cyklech.

Zažloutlý obsah pytle, přítomnost mušek nebo změknutí a zmenšení pytle svědčí o tom, že je s pěstováním konec. Obsah pytle můžete dát na kompost a začít shánět novou slámu, abyste začali s novým cyklem pěstování hlívy.

