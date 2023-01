Zkontrolujte hlízy uskladněné ve sklepě. Choroby je v lednu můžou zničit

Vrhli jste se do zazimovávání balkonovek? Na co si dát pozor právě teď v lednu? Raději je zkontrolujte, mohou je napadnout škůdci i nejrůznější nemoci.

Ne každý pěstitel má odvahu na zazimování balkonovek a raději si koupí na sezonu nové přírůstky. Ale těm, co se do této činnosti před zimou pustili, přinášíme několik rad, jak je uchovat až do jara.

I zazimované rostliny potřebují světlo. Zdroj: Profimedia

Správné zazimování je základ úspěchu

Rozhodně před uložením rostliny zkontrolujte, zda na nich nezahlédnete nějakého škůdce nebo náznak choroby. Přehlédnete-li něco důležitého, přes zimu se dočkáte maximálně napadení dalších rostlin, tím pádem vše na jaře můžete vyhodit do popelnice.

Před uložením květin je sestřihněte, samozřejmě podle druhu, to si důkladně nastudujte. Zlikvidujte všechny suché části jak z rostlin, tak z povrchu substrátu, aby nemohly při odpočinku zahnívat.

Přenos z venku dovnitř

Velký teplotní rozdíl rostlinám neudělá vůbec dobře. Když to provedete tímto stylem, rostliny se rozhodně jara nedožijí. Balkonové rostliny přendejte do chladné zimní zahrady, skleníku, chodby nebo jiné chladnější místnosti, kde je cirka 5 – 11 °C. Pozor na průvan a při slunných dnech prostor provětrejte.

Jestliže chcete mít rostliny krásné i po zazimování, musíte dodržovat určitá pravidla. Zdroj: Shutterstock

Sklep? Jen pro některé krasavice

Mnoho lidí si spojí zazimování rostlin se sklepem, ale sklep k tomu je vhodný jen málokterý. Jestliže ho chcete pro uchování rostlin využít, měl by být opatřen oknem, aby se i přes zimu k rostlinám dostalo světlo. Celkově lépe uděláte, když rostliny uložíte někam, kde je dostatek světla. Jedině hlízy begónií vám za tmavší sklep poděkují.

Kontrola rostlin, hlíz a cibulí přes zimu

Přes zimu je potřeba rostliny zalévat, ale výrazně méně, aby nezačaly zahnívat. Většinou se jedná o malé množství vody jedenkrát až dvakrát za měsíc. Při této činnosti rovnou zkontrolujte všechny uskladněné hlízy, při sebemenších změnách jednejte a jakkoli nakaženou hlízu nebo cibulku raději ihned odstraňte, protože byste mohli přijít postupně o všechny.

Přivítejte správně jaro

Na jaře, až tomu počasí dovolí, můžete hlízy, cibulky a rostlinky přesadit do větších květináčů a rovnou je začít přihnojovat. Samozřejmě záleží na vás, jaký přípravek použijete, pěstitelé mají vždy nějaký oblíbený. Hnojení se ale vyhýbejte po celý čas zimního klidu!

