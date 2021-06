Hlodavci na zahradě? Přehled nejúčinnějších metod, jak se jich zbavit

Myši, myšice, hraboši, hryzci, norníci. To jsou zvířátka, která na zahradě vidět nechceme. Když se přemnoží, můžeme dát celé úrodě vale. Jak se jich konečně zbavit?

Zdroje: www.denik.cz, www.chatar-chalupar.cz, www.floranazahrade.cz, www.ceskestavby.cz

Jejich apetit je až obdivuhodný. Okusují stromky, zeleninu, květy i kořeny stromů. Mají rádi různá zákoutí, kde se mohou schovat a mít klid. Jejich přítomnost poznáte lehce. Buď se na vaší zahradě objeví malé oválné díry, jež jsou obklopené černým trusem i zbytky rostlin nebo vyrostou podlouhlé hromádky plné organických zbytků.

Prevence jako základ

Nejlepší samozřejmě je, když se k vám hlodavci nenastěhují. Proto pravidelně sečte trávu, uklízejte spadané ovoce, kultivujte půdu a kontrolujte kompost. Ten zbožňuje především hryzec. Rád se v něm zdržuje a hledá něco dobrého k snědku.

Nejlepší samozřejmě je, když se k vám hlodavci nenastěhují. Zdroj: Art Wittingen/Shutterstock.com

Nepříjemný pach

Mnoho hlodavců odpuzují aromatické rostliny, které však my lidé oceníme. Mezi ně patří česnek, máta, pryšec, řebčík, aksamitník, listy ořešáku, heřmánek nebo afrikáni. Další možností je nákup speciálního spreje, jehož pach necítíme, ale hlodavci jej nesnášejí. Stačí ho aplikovat na okraje vyvýšených záhonů nebo na jiný předmět, který škůdce láká.

Nepříjemný hluk

Hraboši, krtci nebo hryzci nesnáší hluk. Vyrobte si tedy speciálního strašáka z PET láhví. Jak na to? Čtyřem PET lahvím odstraňte dno a nalepte je jako křidélka na jinou láhev. Uprostřed záhonu zapíchněte drát asi 20 centimetrů hluboko a výrobek nasaďte na vrcholek. Jakmile zafouká, strašák se roztočí a bude bouchat o drát. U této metody jsou ale dvě „ale". Za prvé si mohou hlodavci na zvuk zvyknout a za druhé tento strašák nevypadá zrovna pěkně. Pokud tedy chcete něco spolehlivějšího, pořiďte si elektronické plašiče. Ty vytváří zvuk a vibrace na velmi nízkých kmitočtech, jež jsou hlodavcům nepříjemné.

Hlodavci a průvan

Malí škůdci nemají rádi průvan. Pokud máte fukar, zkuste ho nasměrovat směrem do nory a nechat ho chvíli běžet. Je možné, že se hlodavci budou evakuovat za hranice vašeho pozemku.

Vykuřovací patrony

Tato metoda hlodavce usmrtí. Patrony mají tvar válečku s drátem, který vložíte do nory a zapálíte. Po jeho vyhoření vznikne struska, z níž se uvolňuje vnitrobuněčně působící plyn.

Na zahradu, před vchod do nory, můžete rozmístit klasické pastičky Zdroj: Miriam Doerr Martin Frommherz/Shutterstock.com

Pasti a pastičky

Na zahradu, před vchod do nory, můžete rozmístit klasické pastičky na myši. Jako návnada postačí kousek jablka. Pracujte v rukavicích, aby zvířata nezachytila váš pach. Za účinnou lze považovat metodu se skleněnou láhví a vodou. Ta se má zahrabat před vchodem do nory. Hlodavec si bude myslet, že je to další vchod a utopí se.