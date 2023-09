Zapomenutý keř našich babiček: Teď dozrávají jeho plody. Jsou lepší než rybíz

Hledáte chutnou a zdravou plodinu, která je nenáročná na pěstování? Výbornou volbou je hlošina okoličnatá, která má na naše zdraví nesmírně pozitivní účinky. Možná jste o ní nikdy neslyšeli, tento keř upadl v zapomnění, přitom je lepší než rybíz.

Všichni pěstitelé, kteří mají na zahradě keř hlošiny okoličnaté, se právě nyní mohou radovat z bohaté úrody jejích plodů. Za našich babiček bylo vidět hlošinu téměř na každé zahrádce a její bobule se pravidelně využívaly. V současné době se tento trend opět vrací, protože se ví, že se jedná o zdravou pochoutku. Pěstování hlošiny je naprosto nenáročné a můžete ji mít nejen na zahradě, ale i na terasách či balkonech.

Chcete se dozvědět o hlošině více? Podívejte se na následující video z YouTube, kanál Mrkwa:

Historický keř

Tento vytrvalý opadavý keř pochází původem z oblastí východní Asie. Postupem času se dostal i do Spojených států, kde se v jejich východních částech jedná v současné době o nejběžnější jedlé divoké ovoce. V České republice je rostlina známá od 17. století a byla hojně pěstovaná v mnohých zahradách. Keř dorůstá do výšky až 4 m, stejně bohatě se rozrůstá i do šířky. Je to poměrně houževnatá dřevina, která je odolná i mrazu. Když už se občas stane, že některý keřík náhodou omrzne, na jaře zpravidla opět obrazí od paty kmínku.

Hlošina okoličnatá kvete bílo-žlutými květy, které se na keřících objevují v období května až června. Zdroj: simona pavan / Shutterstock.com

Krásně voní

Hlošina okoličnatá kvete bílo-žlutými květy, které se na keřících objevují v období května až června. Nejenže jsou příjemné na pohled, ale zároveň i nádherně voní. Květy jsou samosprašné a jsou opylované včelami.

Podzimní olivy

Hlošina produkuje poměrně velké množství chutných sladkých plodů, které jsou plné významných látek pro naše zdraví. Často jsou tyto bobule nazývané podzimní olivy a dozrávají v období od září do listopadu. Pokud je necháte dostatečně vyzrát, čeká vám nesmírně lahodná pochoutka. Jedlé plody bývají velké něco kolem 1 cm a mají tmavě červený odstín. Vyrůstají ve shlucích, a to na mladších i starších větvích.

Na marmelády i sirupy

Konzumovat lze plody syrové a na rozdíl od rybízu či aronie nejsou trpké. Ovšem můžete je zpracovat do marmelád a džemů, sirupů, naložit je či využít k pečení koláčů. V lednici je lze skladovat až po dobu 3 týdnů. Pokud byste je očesali v době, kdy ještě nejsou důkladně vyzrálé, nechte je doma 10 až 15 dní ještě dojít.

Tento keř bude prospívat celé vaší zahradě, protože jeho produkce dusíku má značný význam pro ekologickou zahradu. Zdroj: terra incognita / Shutterstock.com

Prospěšný dusík

Tento keř bude prospívat celé vaší zahradě, protože jeho produkce dusíku má značný význam pro ekologickou zahradu. Hlízkovité bakterie na kořenech vážou vzdušný dusík, který je v půdě k dispozici nejen samotné rostlině, ale i těm v blízkém okolí. Velmi výhodné je tedy tyto keře vysadit například v blízkosti mladých ovocných stromků.

Zdravotní bonusy

Drobné bobule hlošiny vám pomohou snižovat v těle nezdravý cholesterol a jejich pravidelná konzumace je výbornou prevencí před srdečními chorobami. Obsahují velké procento vitamínu A, C a E a mnoho významných minerálů. Bobule mají vynikající antibakteriální vlastnosti a bohatě jsou zastoupené i karotenoidy a antioxidanty.

Zdroje: www.jimejinak.cz, www.sazenicka.cz, www.hnojik.cz