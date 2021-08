Jak se zbavit otravného hmyzu v zemině: Uduste ho alobalem

Podzemní škůdci zahrádkáře dokážou rozběsnit doběla. Okousané kořínky, úhyn rostlin…koho by to neštvalo! Jak na ně pomocí alobalu? To, i jiné fígle, se dozvíte v následujících větách.

Zdroje: izahradkar.cz, www.rady-navody.cz

Když vás netrápí na zahradě škůdce jako je krtek, hraboš nebo mšice, zaručeně (jako naschvál) přijde nějaká jiná pohroma. Ta pohroma může znamenat konec vaší úrody.

Drátovci – nejčastější hororové setkání

Larvy brouků kovaříků. Dospělí jedinci mají společný znak – protáhlé ploché tělo s nápadným štítem. V České republice je okolo 170 druhů! Liší se velikostí i barvou.

Larvy, které nám dělají pod zemí paseku, jsou podlouhlé a mají žluté zabarvení. Nejsou to žádná ořezávátka, larvy se velmi těžce mechanicky poškodí, tím pádem už vám je jasný i jejich název. Dospělí jedinci kladou vajíčka do vlhčí půdy, nejlépe do kompostu nebo trávy. Dospělci už pro nás nepředstavují žádné nebezpečí.

Drátovci jsou larvy různých druhů kovaříků. Zdroj: Shutterstock.com / golubka57

Drátovci si rádi smlsnou na všem, co potkají. Především semena plodové zeleniny nebo okrasných rostlin. Výjimkou není ani kořenový systém stromů. Když narazí v podzemí například na bramboru, udělají vám z brambory spletitý vyžraný labyrint. Poté už je jen krůček k napadení různými chorobami nebo houbami.

Osenice – můra jedna!

O osenici se můra říct může, neboť spadá do čeledi „můrovití“. Housenky této můry jsou ničící komando pro zemědělské plodiny, nejčastěji řádí na kukuřici, zelenině, nebo luskovinách.

Likvidují typickým plýtvavým žírem – rostlinu překousnou, ale více si z ní nevezmou. Takže než se nažerou, ožerou velký počet rostlin.

Ochrana před těmito požírači je velmi zapeklitá a obtížná Zdroj: Tomasz Klejdysz / Shutterstock.com

Ochrana před těmito požírači je velmi zapeklitá a obtížná. Pokud se jich zbavíte ještě ve stádiu, kdy žijí mladé housenky na listech, máte velkou šanci úrodu pohodově sklidit. Jestli se už housenky zavrtaly pod zem, jejich likvidace je téměř nemožná. Insekticidy se aplikují v noci, protože housenky vylézají z půdy ven. Bohužel tento způsob hubení není moc úspěšný.

Zkuste trik s alobalem

Za zkoušku nic nedáte, alobal stojí pár korun a moc energie na tuto proceduru také nevydáte. „Nastříhejte si doma alobal na proužky a přidejte je do zeminy na zahradě. Odradí hmyz a rostlinám přitáhnou světlo a teplo.“ radí MUDr. Zbyněk Mlčoch.

Mnoho lidí doporučuje alespoň vpravit do půdy přípravek s účinnou látkou chlorpyrifos – na hubení škodlivého hmyzu, který na hmyz působí kontaktně. Proniká ve formě par i k neošetřeným částem rostlin a zahubí i hmyz, který nebyl přímo v kontaktu s tímto přípravkem.