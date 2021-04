Přidejte k jahodám na záhon droždí. Ochráníte je před hnilobou a zajistíte plody

Už se těšíte na nádhernou úrodu voňavých jahod a nemůžete se dočkat sladkých plodů. Jenže pak si všimnete, že s rostlinou není něco v pořádku. Plíseň! Zejména ve vlhčím období může zahrádkáře pořádně potrápit. Ale nezoufejte, podívejte se do lednice či spíže. Pokud tam máte čerstvé nebo sušené droždí, není nic ztraceno. Vyrobíte plísni silného protivníka.

Asi každý zahrádkář to aspoň jednou zažil. Jahodníky pěkně prospívají, ale pak si najednou všimnete, že je s nimi cosi v nepořádku. Začne to často nenápadně, malé šedé skvrnky na stoncích či listech. Když nic neuděláte, za chvíli jsou větší a větší. Jahody, které začínají růst hned s prvními teplejšími dny, jsou na to obzvláště háklivé. Přece jen, na jaře bývá vláhy spousta. A když včas nezareagujete, za chvíli začnou tmavnout a šednout i plody, které se na rostlinkách začaly zrovna utvářet. Pak už je na všechno pozdě. Plíseň šedá (Botrytis cinerea) se usadila na vaší zahrádce. Vinaři z ní občas mají radost, ovšem jen tam, kde její vývoj mohou kontrolovat, pěstitelům jahod však vždy nadělá vrásky.

Ani netušíme, na co všechno je droždí dobré... Zdroj: spline_x / Shutterstock.com

Pozor na poškozené rostliny

Skvrny na listech a stoncích jsou prvním příznakem plísňového onemocnění Zdroj: darksoul72 / Shutterstock.com Tahle houba umí být pěkně agresivní. Základní prevencí je odstraňovat všechny poškozené či jinak narušené listy či kusy stonků. Nebojte se nemilosrdně vyhodit vše, co by mohlo být zdrojem infekce. Jinak riskujete celou úrodu. Velkým problémem může být prudší déšť či kroupy, které listy naruší a otevřou tak dveře infekci. Pak může šedá plíseň napadnout i živou část rostliny a z ní se šířit dál. Dejte si pozor také na dávkování dusíkatých hnojiv, nadbytek dusíku totiž plísni velmi svědčí.

Proti plísni

Pokud si prvních projevů plísně všimnete včas, máte ještě šanci zvítězit, i když tenhle soupeř je opravdu silný. Samozřejmě dnes můžete koupit množství chemických látek, které jsou v boji s plísněmi všeho druhu velmi účinné. Jenže co když nechcete chemii na zahrádce používat. Navíc po použití chemických přípravků je často po několik dní zakázáno konzumovat plody či části rostlin. A to zejména v době, kdy vám dozrávají jahody, představuje velký problém. Sice se zbavíte plísně, ale o plody stejně přijdete, protože dozrají a spadnou.

Může vás zajímat Zahrada Při řízkování rostlin použijte skořici a med. Tato metoda je téměř stoprocentní Domov a bydlení Přisypte lógr z kafe do truhlíků s květinami. Bude to mít dvojí efekt

Pomoc z droždí

Droždí s cukrem rozmíchané na kašičku využijete i proti plísni na zahradě. Zdroj: iva / Shutterstock.com Naštěstí je tu ale ještě jedna cesta. Překvapivě silného protivníka má plíseň v droždí. Možná vám to přijde zvláštní, ale je to přesně tak. Ta zvláštní kostka, případně sáček se sušenou kulturou, který koupíte v každém supermarketu za pár korun. A vlastně ani do obchodu nebudete muset, většina kuchařů a kuchařek má alespoň jedno či dvě balení doma. Droždí, nebo také kvasnice, jsou v podstatě slisované šlechtěné mikroorganismy. V jednom gramu čerstvého droždí jich může být i více než 10 miliard! Převažuje zde kvasinka pivní (Saccharomyces cerevisiae).

Užitečné kvasinky

Tyto kvasinky využívá lidstvo už po tisíciletí výrobě piva, vína či kvašených nápojů, a samozřejmě také pro kynutí pečiva – kvasinky rozkládají sacharidy obsažené v mouce na alkohol a jako odpadní produkt vzniká oxid uhličitý. A ten nám pak pěkně nakypří těsto. Co je ale pro nás důležité na zahradě, kvasinky vytvářejí speciální mikroflóru, která rostlinám prospívá a působí jako aktivátor růstu. Kromě toho obsahují také celou řadu zdraví velmi prospěšných látek. Za zmínku stojí zejména několik typů vitamínu B, kromě něj ale i chrom, železo a mnoho dalších. Tyto látky podporují růst rostlin i jejich květ, a hlavně, odpuzují také některé škůdce a choroby – včetně plísně šedé.

Droždí i preventivně

Vlastní úrodu jahod zachrání droždí Zdroj: barmalini / Shutterstock.com S využitím droždí na záhony jahod rozhodně nemusíte čekat, až je plíseň napadne. Spíše naopak, začnete je používat preventivně a možná problémy s plísní ani nenastanou. Připravit si takové hnojivo bohaté na mikroorganismy není vůbec nic složitého. Stačí vám k tomu droždí, voda a lžička cukru. Jen dejte pozor na dostatečné zředění, příliš koncentrovaný roztok rostlinám nesvědčí. Ideální je natočit asi litr vlažné vody. Kvasinkám je nejlépe při teplotách kolem 30 °C. Pokud do vody přihodíte ještě lžičku cukru, máte ideální základ. Pak už zbývá jen rozdrobit kostku droždí (ta má hmotnost obvykle 40 g). Nechte chvilku odstát, kvasinky se v teple proberou k životu a cukr jim pomůže nastartovat množení. Jakmile voda zchladne, nalijte obsah do pětilitrové nádoby a dolijte obyčejnou, ideálně odstátou, vodou. A můžete začít zalévat.

Podobně se dá použít také sušené droždí. Sáček obvykle vystačí asi na 40 až 50 litrů hnojiva. I tady je vhodné začít rozpuštěním droždí ve vlažné vodě. Klidně použijte pěti či desetilitrový kbelík. K sušenému droždí přidejte trochu více cukru, aby kvasinky nastartovaly. Tři nebo čtyři čajové lžičky by měly stačit.

Zdroje: www.zahradkarskaporadna.cz, www.proalergiky.cz, www.davesgarden.com, www.hunker.com