K prodloužení života vašich květin poslouží mince z vaší peněženky

Johana Dahlová 16. 9. 2024 clock 3 minuty video

Je to starý trik, který možná znáte od babičky. Do vázy k řezaným květinám se dávala mince. Proč a nač? Babička možná nevěděla, jak vám zázrak s penízkem vysvětlit, a přitom je to docela jednoduché. Dnes můžete použít třeba desetikorunu.

Jak je to s mincí a květinami? Trik s mincí funguje díky tomu, že má jisté antimikrobiální vlastnosti, které mohou pomoci zabraňovat růstu bakterií a plísní v květinové vodě. A to je ono! Pokud tedy vhodíte do vázy měděnou minci, zajistíte rostlině čistou vodu po delší dobu, proto také i květina déle vypadá hezky a nevadne. I když samozřejmě tomu může přispět celá řada dalších okolností. Trik s mincí a řezanými květinami vám názorně ukáže také autorka příspěvku z YouTube kanálu Sweetesque Blog. Zdroj: Youtube Které mince se hodí a co si počít s řezanými květinami Pokud byste si lámali hlavu s tím, která česká mince obsahuje nejvíc mědi, pak je to patrně padesátikoruna, která má ocelové jádro, ale na povrchu právě měď. Další mince, jako je dvacetikoruna nebo desetikoruna, zase obsahují mosaz, což je slitina mědi a zinku a má také jisté antimikrobiální účinky. Řezané květiny jsou samozřejmě krásné, často také drahé a rozhodně si přejeme, aby vydržely hezké co nejdéle. Proto by měly být ideálně umístěny na chladnější a přímo neosluněné místo, což také napomáhá zpomalit proces vadnutí. I rostliny uvolňují přirozeně ethen, který urychluje stárnutí květu, respektive zrání. Z tohoto důvodu není vhodné k řezaným květinám umisťovat například mísu s ovocem. Takové zátiší oceníte jen na obraze od starých mistrů. Velmi prospěšná je včasná výměna vody. Když bude mít květina vodu čerstvou, rozhodně jí to udělá lépe a nevhodné bakerie a mikroorganismy se nestihou dost rychle rozmnožit. Stonky řezaných květin je také vhodné opět po pár dnech seříznout. Dělá se to zešikma a ostrým nástrojem, abyste nepoškodili rostlinu a zbytečně ji nedrtili. Šikmý řez by měl navíc zajistit i lepší příjem tekutiny. close info Profimedia / undefined zoom_in Vadnutí oddálíte nejen mincí na dně vázy, ale i častou výměnou vody či seříznutím stonku. A co hnojení desetikorunou? O použití mincí, konkrétně desetikoruny nebo padesátikoruny, jako podpory zdraví rostlin v zahradě či domácnosti, se také občas uvažuje, ale podle názoru odborníků to není docela dobrý nápad. Na jednu stranu jsou mince z takových kovů, které jsou také mikroživinami potřebnými pro růst rostlin, takže teoreticky by mohly tyto látky představovat přínos pro rostliny. Nicméně, zda se mohou tyto látky volně uvolňovat do půdy v takovém množství, aby to nebylo moc nebo málo, se můžeme jen dohadovat. Podobné je to také s „výrobou“ na železo bohatého hnojiva louhováním rezavých hřebíků. Rezavá voda sice obsahuje železité látky, ale takové, které jsou nerozpustné a rostlinami by mohly být metabolizovány jen teoreticky. Za několik desetikorun, které byste mohli dát do květináčů, si raději pořiďte minerální hnojiva vhodná pro řezané nebo pokojové květiny. Za padesátikoruny, které ušetříte, když je nezahrabete do záhonů, zase nakoupíte i kvalitní kompost nebo jiná další vysoce kvalitní organická hnojiva, kterými obohatíte půdu a rostlinám samozřejmě významně vylepšíte podmínky. Související články close Domov a bydlení S tímto trikem vám slunečnice ve váze jen tak neuvadnou: Zaměřte se na teplotu vody video close Domov a bydlení Vylepšete si vchodové dveře do domu: Návštěvu uslyšíte, i když vám nebude fungovat zvonek video Zdroje: southernliving.com, dumazahrada.cz

