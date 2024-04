Porostou jahody i bez přihnojování? Určitě. Ale pokud není půda dostatečně bohatá na živiny, sklizeň nebude slavná. Právě proto se přihnojování věnuje tak velká pozornost, ať už jde o jahodníky, rajčata nebo okurky.

Přihnojování jahodníků

Jak přihnojovat jahody? Abyste si zajistili tu nejlepší možnou sklizeň, nesmíte zanedbat péči o jahodníky a k tomu patří také pravidelné přihnojování. Pokud se ve hnojivech ani v tom, k čemu vlastně slouží nevyznáte, povíme vám, kdy začít a nač si dávat pozor.

Podívejte se na příspěvek z YouTube kanálu Zahrada zdraví. Autorka Dany vám poví, jak se o jahodníky správně starat a mít prostě tu nejlepší úrodu.

Proč a kdy přihnojovat jahody?

Máte už připravené záhony a jahodníčky ve formě? Je to radost pohledět, co myslíte? Ještě ne, ale už brzy přijde čas, kdy je budete moci také přihnojit. Jak na to a čím?

Hnojiva jsou všelijaká, ale obecně především průmyslová, a pak ta přírodní, která můžete mít většinou zdarma. Nevýhodou přírodních hnojiv je to, že není zcela jasné, jak přesně dávkovat hnojivo, neboť neznáme přesné složení.

Zatímco u průmyslových hnojiv vám výrobce namíchá poměr NPK čili dusíku, fosforu a draslíku v takovém poměru, aby to bylo ideální pro konkrétní plodiny či květiny, ale také období, kdy chcete přihnojovat.

Dusík, fosfor a draslík v různém poměru pak podporují růst zeleně, násadu na květ a tvorbu plodů. Podzimní hnojiva jsou pak ideální na to, aby zrobustněl kořenový systém a vyzrála pletiva rostliny, která pak bude lépe čelit náročným podmínkám v zimě.

Kromě NPK jsou hnojiva obohacována i o mikroživiny, které jsou o něco méně významné, nicméně také vhodné. Hnojiva tak bývají obohacena o železo, jód, hořčík nebo vápník.

Zatímco na růst se používají hnojiva bohatší na dusík, k podpoře květu a plodu je ve hnojivech vyšší obsah fosforu a draslíku. V každém případě je důležité dodržovat interval přihnojování, protože i v domácích podmínkách můžete zeleninu a ovoce přehnojit a mít je díky tomu plné dusičnanů.

S přihnojením je také nutné počkat alespoň 14 dní po případném přesazování, kdy je kořenový systém příliš citlivý. Protože jsou tato hnojiva dráždivá až agresivní, používejte při práci rukavice. Nezvyšujte dávku a hnojivo v zálivce aplikujte do smáčené půdy pod rostlinu, ne na list.

S prvním přihnojením je možné začít už velmi brzy z jara, respektive v době, kdy začínají rostlinky rašit od srdéčka čili středu sazenice. V této době jsou vhodná hnojiva na podporu růstu zeleně.

Následně se přihnojuje před nebo během násady na květ, a pak znovu několikrát, když plody zrají. Taková hnojiva jsou vhodná speciální a označená jako „květ a plod“, protože zajistí dobrou násadu i zrání. V obchodech rozhodně najdete také přípravky speciálně určené pro jahodníky.

close info Shutterstock zoom_in Granulovaná hnojiva z trusu jsou skvělý nápad, ale jsou poměrně drahá.

Jahodám vyhovují průmyslová i domácí organická hnojiva

Co se týče přírodních organických hnojiv i ta mohou být velmi silná a je třeba s nimi zacházet s obezřetností. Platí to rozhodně pro hnojiva živočišného původu čili trus koňský, kravský, slepičí či králičí nebo ovčí. Veškerá tato hnojiva je třeba použít vyzrálá či kvašená.

Kravský a koňský hnůj se používají především při přípravě záhonu, a to již na podzim. Do jara totiž hnůj vyzraje a dostatečně se rozloží, aby nepopálil kořínky rostlin a zkvalitnil záhon. Možné je používání těchto hnojiv zpracovaných na granule, ale je potřeba dodat, že je to poměrně cenově náročné.

Proto se rozhodně hodí pamatovat na obohacení půdy organickými hnojivy s předstihem. Hnůj můžete mít navíc často zcela zdarma.

Hnojiva králičí, ovčí nebo slepičí lze také použít, a to především na obohacení kompostu nebo na zákvas. To se dělá tak, že se dají slepičince nebo bobky na dno větší nádoby, zalijí se vodou maximálně do poloviny nádoby a nechají se kvasit několik dnů až týdnů.

Rychleji probíhá kvašení při vyšších denních teplotách, takže je vhodné mít nádobu někde vystavenou slunci. Nicméně se hodí zvolit místo dál od obytných budov a také je vhodné nádobu částečně překrýt víkem. Puch zákvasu je totiž přímo nelidský, a to i po skončení kvasných procesů.

Po zkvašení, kdy už směs nijak nepracuje a nebublá, je třeba vzniklé hnojivo silně naředit vodou. Ideálně v poměru 1:10. Toto je velmi dusíkaté přírodní hnojivo, které můžete aplikovat ke většině zeleně. Vždy pod rostlinu a na smáčenou půdu.

Zákvasy lze dělat také z rostlin. Stejným způsobem se připravuje i zákvas čili jícha z kopřiv, ale je pravdou, že zkvasit můžete veškeré rostliny, a tedy například i plevel. Zeleň se kvašením zcela rozpustí, zůstane jen temná voda s několika dřevnatějšími kusy stonků. Po skončení kvašení se jícha také musí ředit a to v poměru 1:10. Pokud ji však chcete používat při každém zalévání, pak řeďte zákvas s vodou v poměru 1:50.

