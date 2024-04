I když se zahradní trendy neustále vyvíjí a rok od roku je na trhu nespočet nových možností, jak si zkrášlit okolí svého domu nebo alespoň truhlík za oknem, muškáty zůstávají stálicí, na kterou mnozí z nás zkrátka nedají dopustit. Jak zajistit opravdu obrovskou záplavu květů?

Muškáty jsou k dostání v nepřeberném množství nejen barevných variant, a tak si může každý vybrat podle svého vkusu. Co ale je jistě všem zahrádkářům společné, to je touha po zdravých, silných a bohatě kvetoucích rostlinách.

Abychom se jich ale dočkali, nestačí jen pořídit kvalitní sazeničky. Důležitá je také péče a hnojení. A právě k hnojení je možné využít možná trochu nečekaný odpad.

Není to odpad

Také vyhazujete slupky z brambor do koše a potom do popelnice (v tom lepším případě do nádoby na biologický odpad)? Je to škoda, protože tato pro nás nevyužitelná část brambor může rostlinám jako jsou právě muškáty posloužit jako nedocenitelný zdroj výživných látek, jež nutně potřebují k růstu a tvorbě květů. Chcete-li jim tedy pomoci, dobře si rozmyslete, než příště bramborové slupky zlikvidujete. Dají se použít mnohem lépe.

Bez výživy to nejde

Květy rostliny vždy vyčerpávají podobně jako samotný růst, proto je potřeba po celou dobu vegetace doplňovat důležité prvky jako je draslík, hořčík, fosfor a další. Zvláště draslíku je v bramborových slupkách opravdu velké množství, takže z nich můžeme snadno vyrobit přírodní hnojivo, které okrasné rostliny ocení.

Slupky z brambor nevyhazujte, uděláte z nich zázrak pro muškáty

Jednoduchý postup

Postup zvládne skutečně každý, jde jen o to naložit bramborové slupky minimálně na tři dny do uzavíratelné nádoby s vodou. Slupek bychom měli mít přibližně třetinu jejího objemu.

Ideální je pro tento postup použít vodu dešťovou, která neprošla úpravou v čističkách a obsahuje tak více mikroorganismů, jež se budou v procesu výroby hnojiva podílet na rozkladu bramborového odpadu.

Naředit a pohnojit

Po třech až čtyřech dnech se již můžeme k hotovému hnojivu vrátit a přecedit jej, abychom odstranili pevné části. Zálivku pak stačí naředit v poměru 1:5 a můžeme ji použít.

Je ale třeba připomenout, že není možné takové hnojení přehánět, i zde platí zlaté pravidlo, že všechno má mít svoji míru. Vysoký obsah draslíku v půdě totiž zvyšuje pH půdy, zatímco muškáty vyžadují spíše kyselejší prostředí.

Jde to i jinak

S čím se musíme v případě téměř jakéhokoliv biologického hnojení smířit? Jde o mírný zápach, který bramborový výluh produkuje. V domácnosti bychom se takového odéru asi všichni raději vyvarovali, ale není velkým problémem vyřešit problém i jinak.

Bramborové slupky v rozumném množství můžeme zahrábnout do každého květináče a o vše ostatní se již postará příroda sama. Pokud bychom ale chtěli bramborovou metodu dovést k dokonalosti, můžeme řízky zasadit přímo do důlku vyhloubeného do samotné hlízy.

Tak zaručíme nové rostlince pro její vstup do samostatného života spoustu prvků, které bude potřebovat nejen pro růst kořenů, ale i pro rychlý a silný růst a založení záplavy krásných, sytých a dlouhé měsíce nádherných květů.

