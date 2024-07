Srpen je tu, ale přemýšleli jste někdy o úrodě okurek, kterou byste měli až do podzimu? Když budete zalévat okurky tímto, budou mít tolik živin, že vám úroda vydrží opravdu až do října. Podívejte.

Okurky jsou velice oblíbenou zeleninou, která se pěstuje velice často. Pokud i vy je máte na zahradě, jistě chcete, aby vaše úroda byla co největší. Přemýšleli jste ale nad tím, jaké by to bylo, kdyby vám úroda vydržela až do podzimu? Stačí, když k hnojivu, které běžně používáte, přidáte toto. Funguje naprosto magicky, vyživuje rostlinu a budete mít úrodu, jako ještě nikdy předtím.

Video, jak hnojit okurky pomocí octa, najdete na Youtube kanále Alexandra Vanessa:

Hnojení okurek octem

Ano, opravdu pomůže ocet. V srpnu okurky přihnojíte pomocí roztoku s octem. Ten totiž rostlině pomáhá lépe vstřebat všechny potřebné živiny jako jsou například draslík, vápník a fosfor. Za to může především kyselina octová, která z octu dělá přírodní stimulátor růstu okurek.

Ale to není všechno. Dalším opravdu velkým benefitem octa je, že také chrání kořeny vaší plodiny proti různým chorobám. Jak tedy udělat roztok s octem? Je to jednodušší, než si možná myslíte.

Připravte si mísu, do které se vejde 10 litrů vody. Ve vodě poté rozřeďte 1 šálek 9 % a vše důkladně promíchejte. Roztok poté vstříkněte pod kořen. Jako první však navlhčete půdu pomocí čisté vody. A máte hotovo, nebylo to tak těžké, že? Roztok používejte zásadně na okurky, jiné zelenině jako například rajčatům, by pomoci nemusel.

Ochrana proti škůdcům

A s výhodami octa stále nekončíme. Nejen, že vám ocet totiž pomůže hojně vyživit rostlinu a uchrání kořeny rostliny před chorobami, je účinný také proti škůdcům. Okurky jsou totiž k útokům škůdců opravdu náchylné.

Naštěstí kyselá povaha octa vytváří pro škůdce nepříjemné prostředí, kterému se budou vyhýbat opravdu velkým obloukem. Pro jaké škůdce to platí? Především vám ocet může ochránit okurky například před slimáky, mšicemi nebo roztoči.

