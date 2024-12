Orchidej patří mezi rostliny, které rozsvítí váš parapet i v zimě. Stačí, když jejich květenství podpoříte jednou surovinou. Jakou?

Málokterá květina má tak nádherné květiny jako orchidej. Tato tropická kráska dokáže zářit všemi barvami – od žluté, růžové, bílé, až po zelenou nebo fialovou. Její květenství je tak bohaté, že máte pocit, jako kdybyste se ocitli v tropickém ráji. „Já pěstuji orchideje už léta a nemůžu si je vynachválit. Jsou nenáročné a na rozdíl od běžných květin nepotřebují toho zase tak moc,“ říká paní Jana z Přerova.

Autor videa, Zahrada štěstí, vám ukáže, jak aloe vera posílí orchidej. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Nenáročná kráska

Díky své nenáročnosti jsou orchideje ozdobou nejen domácích, ale i kancelářských prostor. Aby hezky kvetly, potřebují kromě vody a světla ještě čas od času pořádnou porci výživy. Na trhu je samozřejmě spousta druhů hnojiv, ale vy si stejně účinný preparát můžete vyrobit i sami doma. Stačí, abyste měli dvě ingredience a vaše květinová kráska po nich nádherně vykvete a dokonce i v zimě!

Trocha života...

Vegetační období orchidejí je od dubna do srpna. Během té doby se rostlina oplodňuje každé dva týdny, ale s příchodem chladnějších měsíců jsou její požadavky skromnější a skromnější. V zimě se orchidej dostává do vegetačního spánku a měla by se přestat hnojit.

Jenže, co dělat, když vaše „zelená chlouba“ za oknem působí oslabeně a potřebuje vzpruhu? Podle pěstitelů ji můžete dodat trochu života směsí namíchanou z aloe vera a mrkve.

Vitaminová bomba

„Tato kombinace je pro orchidej dokonalým elixírem života. Mrkev dodá rostlině spoustu živin, například železo, draslík, dusík nebo vitaminy A, K a C. Oproti tomu aloe vera doplní draslík, fosfor a bór, který podpoří růst rostlin,“ říká zkušená pěstitelka orchidejí, paní Jana z Přerova.

Příprava tohoto květinového dopingu je jednoduchá: Oloupejte mrkev a společně s listem aloe vera nakrájejte na malé kousky. Vše vložte do mixéru, zalijte 500 ml vody a rozmixujte na hladkou směs. Tu pak zceďte, abyste odstranili případné hrudky. Hotový životabudič nařeďte 2,5 litry vody a použijte jako zálivku.

Doping v zálivce

Touto intenzivní kúrou zalévejte své orchideje každé dva týdny. Případně můžete jednou měsíčně otřít rostlince roztokem listy, aby získala další porci vitaminů. Takto opečovávaná orchidej bude mít silné kořeny, zelené listy a dokonce i v zimě vykvete!

Zdroje: https://chalupari-zahradkari.cz, www.akcniceny.cz