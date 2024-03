Chcete se letos dočkat bohaté úrody a sklízet zdravé a krásné okurky? Nezanedbejte správné hnojení půdy, které je pro jejich růst a vývoj nezbytné.

Pěstování okurek není nijak náročné a není nad domácí úrodu. Pokud však chcete rostlinám zajistit správnou péči, neměli byste některé důležité věci nikdy zanedbat. Okurky jsou například náročné na živiny a neobejdou se tedy bez pravidelného hnojení.

Jak pěstovat okurky nakládačky ze semen? Podívejte se na YouTube video na kanálu eChaluparka:

Zdroj: Youtube

Které živiny okurky vyžadují

Okurky potřebují ke zdárnému vývoji především dusík, draslík, fosfor a vápník, stejně tak je nevhodný i nedostatek hořčíku. K jejich doplnění můžete velice dobře využít hnojiva, která si vlastnoručně doma vyrobíte. A mnohdy vám k tomu postačí ingredience, které máte doma nebo na zahradě.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Právě na počátku sezóny, kdy se přesazují sazenice okurek do skleníků či zahrad, je nutné zvýšit množství dusíku.

Dusík

Právě na počátku sezóny, kdy se přesazují sazenice okurek do skleníků či zahrad, je nutné zvýšit množství dusíku. Mladé rostliny se budou lépe vyvíjet a jejich listy budou krásně zelené a bez skvrn. Pokud by sazenice trpěly nedostatkem tohoto prvku, byly by slabé a rostly by pomalu.

Fosfor a draslík

Tyto prvky jsou velice důležité pro správný vývoj kořenového systému. Proto je vhodné dodat je také hned počátkem jara. Pravidelně by se měly aplikovat až do doby, kdy se začnou tvořit poupata květů.

Hořčík a síra

Pokud chcete sklízet bohatou úrodu, je nutné také dodat okurkám dostatek hořčíku. Zabrání nezdravému žloutnutí listů a stejně tak pomalému růstu. Jakmile má rostlina nedostatek síry, její stonky jsou velmi tenké a křehké a téměř nevytvářejí nové výhony.

Hnojivo z kopřiv a starého chleba

Výborně můžete doplnit zmíněné látky okurkám pomocí hnojiva, které si připravíte z kopřiv. Nasekejte je na menší kousky, vložte do větší nádoby a přidejte starý chleba. Tyto suroviny by měly zaplnit ¾ celkového obsahu. Posléze naplňte nádobu vodou.

Nechte však prostor na kvasný proces, který během pár dní nastane. Zhruba po 5 dnech hnojivo přeceďte a zřeďte s vodou v poměru 1:10. Okurky tímto nálevem zalévejte jednou za 7 dní.

close info Uryupina Nadezhda / Shutterstock zoom_in Ke hnojení okurek využijte kopřivy.

Bylinky a dřevěný popel

Vložte do nádoby směs sušeného nebo čerstvého heřmánku, pelyňku a řebříčku, přidejte 10 l vody a kousek kvasnic. Po 5 dnech směs přeceďte a přidejte trochu dřevěného popela.

