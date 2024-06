Chcete podpořit rostliny rajčat ke zdravému růstu a bujnému plození? Vsaďte na hnojení mlékem!

Hledáte způsob, jak dosáhnout bohaté sklizně rajčat, a navíc bez zbytečné chemie? Pak zkuste sílu obyčejného mléka! Díky jeho účinkům se dočkáte z každé zasazené rostliny výnosu kolem 20 kg. A to je slušný výsledek, co myslíte?! A bonusem vám bude i ochrana rajčat před nežádoucími chorobami.

Chcete znát 8 překvapení, které vás čekají, když na zahradě použijete mléko? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Balcony Garden Web:

Zdroj: Youtube

Síla mléka

Mléko je bohaté na cenné látky jako jsou vitamíny A, D, E, K a B, a také minerály – jód, fosfor, draslík, železo, sodík, hořčík a vápník. Právě tyto prvky hrají klíčovou roli ve zdravém růstu a vývoji rostlin.

close info Shutterstock.com zoom_in Mléko je skvělé hnojivo!

Mléko jako hnojivo

Nedostatek vápníku v půdě může vést k nepříjemným problémům jako je plesnivění květů rajčat a následně tedy i k nulové úrodě. Mléčné hnojivo vám pomůže tomuto problému předejít, a naopak podpořit bohatou tvorbu zdravých plodů.

Příprava mléčného hnojiva

Smíchejte 1 l mléka s 1 l vody, ideálně dešťové. Pokud ji nemáte k dispozici, nechte kohoutkovou vodu odstát přes noc. Hnojivo využijete i jako účinnou výživu pro papriky, dýně a okurky. Používejte ho maximálně jednou měsíčně a vždy zkontrolujte, zda nezůstalo na listech. V případě, že ano, setřete ho navlhčeným hadříkem do půl hodiny po hnojení.

Mléko jako postřik

Mléko poslouží i jako prevence proti plísním na rajčatech. Stačí si vyrobit postřik. Smíchejte 500 ml mléka s 1 l vody a nalijte roztok do nádoby s rozprašovačem. Aplikujte na rajčata jednou za dva týdny.

close info Shutterstock.com zoom_in Mléko poslouží i jako prevence proti plísním na rajčatech.

Tipy

Mléčné hnojivo používejte dle doporučení, nemá cenu to s ním přehánět, abyste rostliny zbytečně nepředávkovali. To by mohlo rajčatům ve výsledku ublížit. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte mléko pokojové teploty.

Zdroje: www.marianne.cz, www.hobby.instory.cz, www.bydlimeutulne.cz