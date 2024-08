Rajčata rozhodně můžete teď během sezony přihnojit. Jenže nyní před sklizní se nehodí na draslík bohatá hnojiva, která podporují růst zelené hmoty. Přichází na řadu hnojiva draslíkatá a taková, která obsahují kvasnice. Proto se hodí třeba i pivo!

Co pomůže vašim rajčatům?

Jaké neobyčejné hnojivo může pomoci vašim rajčatům k nebývale skvělé sklizni a úžasné chuti plodů? Prý je to pivo! Jak se používá a proč by mělo být zázračnou živou vodou?

Osvětlí vám to také tento příspěvek z YouTube kanálu Smart Fox, který je právě o neočekávaně skvělých účincích piva na rostliny.

Zdroj: Youtube

Proč hnojit pivem?

Proč by mělo být právě pivo skvělým hnojivem? Obsahuje řadu živin a mikroorganismů, které prospívají růstu nejen plodin, ale i pokojovek a jiné zeleně. Množství cukrů, kvasinek a vitaminů skupiny B poskytuje rostlinám důležité látky pro růst a zdraví.

Navíc, enzymy a kvasinky obsažené v pivu pomáhají zlepšovat půdní mikroflóru, a to následně rostlinám také přispívá k užitku. Jsou také odolnější, a proto v dobré kondici.

Hnojivo z piva obsahuje také látky jako je hořčík, fosfor a další minerály, které jsou nezbytné pro růst a vývoj rostlin. Má se i za to, že jsou díky těmto látkám plody rajčat celkově chutnější.

Výhodou piva je rozhodně jeho dostupnost, a pokud se vám zadaří nechat sklenici zvětrat, rozhodně se nemusíte ostýchat takový pivem vypomoci rostlinám. Před použitím by se mělo ale i pivo zředit vodou, a to ideálně v poměru 1:10.

Ani s pivem byste to neměli přehánět. Zálivka s pivem by se měla aplikovat maximálně jednou týdně. I když je toto pivo silně ředěné, nehodí se jej skladovat příliš dlouho, a proto se doporučuje použít veškeré hnojivo okamžitě. Vzhledem k tomu, že se hodí jak k přihnojení rajčat, tak i dalších plodin nebo okrasné zeleně, neměl by to být ani v nejmenším problém.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Už se to blíží! Podpořte zrání domácími hnojivy.

Domácí hnojiva k podpoře zrání

Vyzkoušejte tedy zálivku s pivem nebo jiné domácí hnojivo. Hodí se především ta, která jsou bohatá na draslík. Je jich celá řada a jistě jste o některých už slyšeli. Jde především o tato levná domácí hnojiva, která si můžete snadno připravit:

Banánové slupky můžete nakrájet na malé kousky a zakopat kolem rostlin nebo vyrobit banánový čaj, respektive výluh. Výhodné je také sušení a rozemletí na prášek.

Kávová sedlina obsahuje dusík, fosfor a draslík. Lógr můžete přimíchat do půdy kolem rajčatových rostlin, lepší je ale smísit sedlinu s kompostem.

Kompostový výluh je také jednou z možností a rozhodně jde o vhodné hnojivo nejen pro rajčata.

Dřevěný popel obsahuje draslík a také velké množství vápníku. Popel můžete jemně zapracovat do půdy nebo přidat do zálivky.

Kvasnicové hnojivo z droždí připravíte snadno doma jen za pomoci teplé vody a trošky cukru. Také toto hnojivo může významně dopomoci ke kvalitní a brzké sklizni.

Zdroje: zijutu.cz, magazindoma.cz