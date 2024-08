Na své zahrádce máte rajčata, která pečlivě pěstujete a chcete jim dopřát to nejlepší. Každý zahradník touží po sladkých, šťavnatých plodech, které nejen skvěle chutnají, ale také dlouho vydrží po sklizni. Ale jak docílit toho, aby vaše rajčata byla skutečně výjimečná?

Rajčata patří mezi nejoblíbenější plodiny, které si lidé rádi pěstují na zahradách i balkónech. Jsou chutná, zdravá a dají se využít na mnoho způsobů. Přestože jejich pěstování může být snadné, mnozí zahrádkáři se snaží vylepšit své techniky, aby dosáhli co nejlepších výsledků.

Jedním z triků, jak dosáhnout sladších a trvanlivějších rajčat, je použití popela jako hnojiva. Tento jednoduchý, přesto účinný způsob, může udělat zázraky pro vaše rajčata, pokud jej správně využijete.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Zahrada pro radost: Choroby rajčat a jak jim předcházet

Zdroj: Youtube

Popel ze dřeva

Popel, který zůstává po spálení dřeva, je přírodní hnojivo, které obsahuje řadu důležitých živin. Nejčastěji se v popelu nachází vápník, draslík, fosfor, a další stopové prvky, jako je hořčík a železo.

Vápník je nezbytný pro zdravý růst rajčat, protože posiluje buněčné stěny rostlin a zlepšuje strukturu půdy. Draslík zase podporuje květenství a zrání plodů, což je klíčové pro získání sladších rajčat. Fosfor je důležitý pro tvorbu kořenového systému a energii, kterou rostliny potřebují pro svůj růst.

Čistý popel

První zásadou při použití popela je, že by měl pocházet z čistého, neupraveného dřeva. Popel z malovaných, lakovaných nebo chemicky ošetřených materiálů může obsahovat toxiny, které mohou rostlinám i půdě uškodit.

Jakmile máte čistý popel, můžete jej aplikovat přímo do půdy kolem rajčat. Doporučuje se, aby se popel zapracoval do půdy před výsadbou rajčat nebo při jejich růstu, ale vždy s mírou.

Nepřehánějte to s popelovou zálivkou

Příliš mnoho popela může půdě uškodit a udělat příliš zásaditou, což by mohlo mít negativní dopad na růst rostlin. Zahradníci by měli být opatrní, aby nedošlo k přehnojení, protože to může vést k tomu, že rostliny nebudou schopny vstřebat jiné důležité živiny, jako je dusík.

Důležité je také, aby popel byl rovnoměrně rozptýlen po povrchu půdy a následně jemně kolem rostlin zapracován, což zajistí rovnoměrné rozložení živin.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jedním z triků, jak dosáhnout sladších a trvanlivějších rajčat, je použití popela jako hnojiva.

Přínosy popela

Jedním z největších přínosů popela pro rajčata je schopnost zlepšit jejich chuť a trvanlivost. Díky obsahu draslíku mohou rajčata získat více cukrů, což vede k sladším plodům.

Draslík také podporuje pevnost a kvalitu plodů, což znamená, že rajčata budou po sklizni déle čerstvá a méně náchylná k hnilobě. Tímto způsobem můžete nejen zlepšit kvalitu svého výpěstku, ale také prodloužit jeho skladovatelnost, což je ideální pro ty, kteří si chtějí rajčata vychutnávat co nejdéle.

Boj proti chorobám a škůdcům

Kromě své hnojivové funkce může popel také sloužit jako ochrana proti některým škůdcům. Pokud popel rozptýlíte kolem záhonů, může vytvořit bariéru, kterou některý hmyz nebo slimáci neradi překonávají. Tímto způsobem můžete přirozeně chránit své rostliny bez použití chemických pesticidů.

Je také zajímavé, že popel může pomoci i v boji proti některým chorobám rostlin. Například, rajčata mohou trpět houbovými chorobami, jako je plíseň nebo skvrnitost listů. Popel díky svým zásaditým vlastnostem může snížit riziko rozvoje těchto chorob, protože houby a plísně preferují kyselejší prostředí.

Srpen a rajčata

V srpnu je důležité rajčata hnojit šetrně a vyváženě, aby plody rychle dozrávaly a rostliny zůstaly zdravé. Kromě popela, který poskytuje důležité minerály jako draslík a vápník, se doporučuje používat organická hnojiva bohatá na fosfor a draslík, které podpoří dozrávání plodů. Tekutá hnojiva s nízkým obsahem dusíku jsou ideální, protože příliš mnoho dusíku může způsobit bujný růst listů na úkor plodů.

Zahradníci by také měli pravidelně kontrolovat vlhkost půdy a zajistit, aby byla dostatečně zavlažována, zejména v horkých srpnových dnech. Mulčování kolem rostlin může pomoci udržet půdu chladnější a vlhčí, což je důležité pro prevenci praskání plodů.

Doporučuje se také pravidelně odstraňovat spodní listy rajčatových rostlin, které již nejsou produktivní, aby se zlepšila cirkulace vzduchu a snížilo riziko chorob. Tato opatření, spolu s aplikací vhodných hnojiv, mohou významně přispět k lepšímu a zdravějšímu výnosu rajčat na konci sezóny.

Zdroj: magazindoma.cz