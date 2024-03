Chcete se dočkat bohaté úrody chutných a zdravých rajčat? Myslete už na řádnou výživu sazenic a dopřejte jim hnojení jódem.

Rajčata jsou oblíbenou zeleninou, která se pěstuje na zahrádkách i v truhlících na balkonech. Aby se jim dařilo a sklízeli jste chutné plody, vyžadují odpovídající péči, včetně správné výživy. A jednou z důležitých živin, kterou rajčata potřebují, je právě jód. Výživa sazenic rajčat jódem je jednoduchý a efektivní způsob, jak podpoříte jejich zdravý růst a ochráníte je před mnoha nástrahami.

Jód

Tento oblíbený prostředek všech zkušených zahrádkářů je pro mladé sazenice velice užitečný. Umožňuje rostlinkám lépe vstřebávat potřebné živiny a celkově se zdravě vyvíjet. Zároveň se také jedná o silné antiseptikum, které sazenice ochraňuje před nežádoucími okolními vlivy.

Jód umožňuje rostlinkám lépe vstřebávat potřebné živiny a celkově se zdravě vyvíjet.

Hnojivo z jódu

Vzhledem k tomu, že jsou sazenice rajčat ještě drobné rostlinky, toto výživné domácí hnojivo vás vyjde velmi levně. Spotřebu budete mít minimální. Budete potřebovat pouze 3 l předem odstáté vody, která by měla mít pokojovou teplotu. Díky tomu z ní vyprchá chlór. A pak už jen 1 jedinou kapku jódu. Směs řádně promíchejte a máte dokonalou výživnou zálivku.

Kdy a jak aplikovat

Jódové hnojivo použijte zhruba přibližně 2 týdny poté, co jste sazenice vysadili na zahradu či do truhlíku. Nikdy však směs nepoužívejte na zcela suchou zeminu, jód by mohl citlivé kořeny mladých rajčat nepříjemně popálit. Zálivku aplikujte vždy přímo do hlíny, pozor na možné potřísnění listů.

Bonusy jódu

Použití jódu je pro sazenice rajčat užitečné, protože pomáhá zlepšit výměnu dusíku v kořenech a eliminovat potřebu použití ledku. Účinně se podílí na zvyšování výnosů, a to i díky ochraně před škůdci a plísňovými a hnilobnými chorobami. Rostlina je celkově odolnější a nepodlehne během svého vývoje možným nevyhovujícím nástrahám. Díky použití jódu dosáhnete i lépe zabarvených plodů.

Perfektním prostředkem pro mladá rajčata je i mléko.

Využít lze i mléko

K výživě mladých sazenic můžete použít i mléko. Je plné důležitých minerálů a aminokyselin, jež pozitivně ovlivňují nejen růst, ale i houževnatost dané rostlinky. Mléko lze použít samotné, ale můžete ho zkombinovat i se zmíněným jódem. Získáte tak spojením jejich účinků dokonalé hnojivo.

Hnojivo z jódu a mléka

Smíchejte ve velké nádobě 4 l vody, 1 l mléka a 15 kapek jódu. Směs řádně promíchejte a aplikujte na záhony se sazenicemi rajčat. Výživnou zálivku lze použít po 3 dnech znovu. Rajčata se vám budou brzy krásně rozrůstat a výborně prospívat.

