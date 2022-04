Čím „nakrmit“ trávník právě teď, aby byl po zbytek roku krásně zelený

Jaro se začalo ozývat v plné síle a my se musíme po hlavě pustit do každoroční péče o zahradu. Mezi první náročnější úkony jistě patří ošetření trávníku po zimním období. Jak na to a co všechno pro bujný porost udělat?

Trávník se s největší pravděpodobností vyskytuje u všech lidí, kteří vlastní alespoň malý kousek zahrádky. Je jedno, jak velká zatravněná plocha je. Nutná péče je důležitá tak jako tak.

Každý chce mít trávník, kterým se může pochlubit! Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Očista trávníku

Nejprve se uchylte k očistě trávníku, abyste mohli pokračovat v následujících krocích. Pokud máte na trávníku ještě opadané listí (což byste ale už mít neměli), tak se o listí co nejdříve postarejte a odkliďte ho. To samé udělejte s větvičkami a jiným nepořádkem.

(Ne)chtěný mech

Psáno dvousmyslně je to schválně. Někteří lidé mech v trávníku nechávají záměrně, aby měli s trávníkem v sezóně menší práci. Pro většinu je ale mech nepřípustným vetřelcem a chtějí se ho co nejrychleji zbavit, protože trávu dusí a rozrůstá se rychlostí blesku.

První prostředek, který byste měli na trávník použít, je ten na bázi vápníku. Ten postupným rozpouštěním do půdy mechy pomalu zlikviduje a udrží i nově upravené pH několik měsíců, což by mělo omezit další růst mechu. Po aplikaci vápna zhruba po dvou týdnech usychá nadzemní část mechu a přibližně po měsíci po procesu usychá celý mech.

Vertikutace neboli provzdušnění

Provzdušnění trávníku patří mezi nejdůležitější úkony, jelikož na jaře dochází k tvorbě travní plsti, což je vrstvička odumřelého rostlinného materiálu. Tuto vrstvu je potřeba odstranit z důvodu propustnosti vody i výměny plynů. Existuje mnoho různých pomůcek k vertikutování. Od motorového vertikutátoru k provzdušňovacím návlekům na boty. Každopádně dbejte na správné nastavení nožů, neboť hluboké ponoření nože do trávníku může poškodit trávník i stroj. Doporučené nastavení je 2 – 3 mm.

Nejvhodnější doba pro vertikutaci je více jak 2 dny po dešti.

Po zdárném vyhrabání materiálu, který za sebou vertikutátor zanechal, pravděpodobně v trávníku naleznete holá místa. Ta překryjte vrstvičkou zeminy (nejlépe vyzrálým kompostem) a osejte travním semenem, které si předem vyberte v obchodě. V hobbymarketu seženete regenerační směs 3v1 nebo třeba směs, která se nazývá přímo „vertikutační“.

Trávník prořezejte pomocí vertikutátoru. Zdroj: Ingo Bartussek/Shutterstock.com

Závěrečné hnojení

Nakonec trávník přihnojte vhodným hnojivem, například hnojivem NPK (dusík, fosfor, draslík), u kterého ale dodržujte všechny potřebná pravidla (neaplikovat na suchý trávník atd.). Ještě vhodnější je trávníkové hnojivo s dlouhodobým účinkem, po jehož použití tráva bude růst plynule.

Zdroje: www.chatar-chalupar.cz, www.novinky.cz, abecedazahrady.dama.cz