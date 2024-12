Túje čili zerav jsou oblíbené živé ploty, které najdete na mnohých zahrádkách a dvorcích. Během zimy ale mohou trpět. Nejenže je vhodné pamatovat na jejich zálivku, ale mírně přilepšit jim můžete i jinak.

Máte živý plot z tújí?

Zima ještě pořádně nezačala a mnozí už se těší na příští sezonu, kdy se opět všechno zazelená. Aby se zazelenaly a rozkošatily také vaše túje, můžete jim na poslední chvíli ještě trošku přilepšit. Ale čím?

Pokud nechcete sáhnout po hnojivech průmyslových, snadno můžete vyrobit domácí přípravek k přihnojení. Na YouTube kanálu Chilli farmer vám autor ukáže, jak na to v tomto svém příspěvku.

Obohacená zálivka pro túje

Proč hnojit naposled ještě teď? Mělo by jít o hnojiva, která pomáhají vyzrání a zesílení kořenového systému. Podzimní přihnojování je však jiné než během sezóny. Na jaře a v létě budete hnojit „na zeleň“, tedy hodně dusíkatými hnojivy, které podpoří růst a zelené části rostlin. Na podzim, kdy jde veškerá zeleň do útlumu, je vhodné postarat se jen o to, aby měly rostliny silný kořenový systém a tím pádem i dobré podmínky k přežití zimy.

A to by mělo umět právě domácí hnojivo z kvasnic, které je bohaté na fosfor a draslík. Výhodou je nejen to, že si ho můžete za pár korun připravit doma, ale jistě i to, že jde o hnojivo zcela přírodní. Takovým rozhodně nespálíte rostlinám kořeny. Nicméně, hnojiva se hodí používat nejpozději na podzim či začátkem zimy.

Tújím, které jsou kyselomilné, vyhovuje také zálivka s kávovou sedlinou. Ideální je nechat lógr ve vodě máčet a pak ředěnou tekutinou zalévat. Vždy je totiž lepší přilepšovat rostlinám po málu, než aplikovat příliš silná hnojiva, během zimy se přihnojování nedoporučuje vůbec. Sedlina je sice bohatá na dusík, což není docela žádoucí právě teď, nicméně upravením pH půdy zajistíte, že bude moci rostlina živiny lépe přijímat. Pokud je totiž pH půdy nevyhovující, neumí je zeleň z půdy získávat.

Pokud se rozhodnete kvasnice nebo lógr do zálivky přidat, používejte jen malé silně zředěné množství.

Zálivka tújí během zimy

Během zimy už není vhodné přihnojovat rostliny, ale než pořádně přituhne, můžete ještě naposledy domácí hnojiva aplikovat. Pozor ale na počasí!

Velké mrazy v kombinaci s vodou nejsou pro rostliny žádoucí, zalévejte tedy jen v případě, že je obleva a teploty neklesají hluboko pod bod mrazu.

Nazpomeňte, že túje jsou velmi žíznivé a vyžadují zálivku i během doby útlumu. Také během zimy probíhá u tújí fotosyntéza a rostlina často trpí suchem. Pokud není vlhko, mírně túje zalévejte, ale vyhýbejte se dnům, kdy mrzne.

