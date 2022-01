Hnojit záhony můžete i v zimě: Naše zahradní expertka vám poradí, jak na to

Patříte mezi ty, kteří na podzim nestihli pořádně pohnojit zahradu? Nevadí. Neobvyklé zimní oblevy vám přejí, protože pokud nemrzne, můžete ještě leccos zachránit.

Příroda si s námi občas zahrává, a tak lednové teploty nad nulou nejsou ničím výjimečným. Pokud není půda zmrzlá, můžete bez obav hnojit i teď. Určitě si však nechcete záhony zahltit chemií...

Čím a jak nejlépe hnojit?

Zahradnice Petra vám poradí v našem videu:

Vsaďte na přírodu!

Nejlepší volbou pro přírodní a přirozené prohnojení zahrádky je koňský nebo kravský hnůj. Seženete jej navíc poměrně snadno, určitě ve vašem okolí najdete menšího chovatele, který zvířata chová na slaměné podestýlce, a co je hlavní, nedává jim hormony, ani zbytečně velké množství chemických preparátů. Živiny z takového hnoje jsou tím nejlepším, co můžete svým zeleninovým záhonkům dát. V půdě se do jara koňské koblížky a chlévská mrva pěkně rozloží a krásně půdu vyživí. Sláma, která zůstane na povrchu ničemu nevadí, spíše naopak. Můžete ji využít jako mulč nebo ji jednoduše shrábněte a dejte do kompostu.

Chlévská mrva je nejlepším zdrojem živin pro vaše záhonky. Zdroj: Shutterstock

Půdu nakypřete

Připravujete si nový záhon? Nejdříve zeminu pořádně přeryjte, odstraňte plevel a nakypřete. U stávajících záhonů tato práce odpadá, protože půda je pěkně kyprá a dokáže tak dobře vstřebat živiny. Čerstvým hnojem pokryjte záhon asi ve 20 cm vrstvě. Přivezli jste si větší množství hnoje, než potřebujete? Nevadí. Dejte ho na kompost nebo někam do rohu zahrady. Pokud chováte třeba slepičky, určitě budou rády za nový prostor k hrabání. Když pak začne mrznout a zahradu pokryje sníh, přijde vám vhod i močůvka, kterou můžete bez obav vylévat i na sníh.

