Většina Čechů hnojí záhony špatně. Tyto chyby stále opakujeme a je to škoda

Umíte správně používat hnojiva? Nač si dát pozor a proč je důležité i pH? Alchymie domácích i průmyslových hnojiv není nic složitého, jen je třeba vědět, co vlastně rostlinám hnojivy přidáváme. Nedělejte zbytečné chyby! Nevyplácí se to.

Záhony hnojte s rozvahou

Hnojení je vlastně chemie. Specifická pro zahradničení a často nepochopená díky používání domácích prostředků, ale i nadužívání minerálních hnojiv průmyslové výroby často škodí. O domácích hnojivech se často domníváme, že jsou to naprosto nepřekonatelné životabudiče, které se hodí na všechno, nebo naopak, že je to jen takové domácké přilepšení, kterého si rostliny s bídou všimnou, ale neuškodí.

Všechno má nějaké složení. Koncentrovanější, přírodnější, průmyslově vyrobené, či doma kvašené. Výsledkem jsou materiály, které se více nebo méně hodí pro konkrétní rostliny. Ano! Konkrétní zeleň a ne veškerou.

Nedělejte stejné chyby. Poznejte hnojiva!

Neusněte na vavřínech. I když všichni víme, že základními a vždy v konkrétních poměrech uváděnými prvky v minerálních hnojivech jsou N-K-P, tedy dusík-fosfor-draslík, nejen ty jsou součástí hnojiv. V případě domácích hnojiv se musíme o složení informovat sami, jelikož s otepí kopřiv na jíchu žádný příbalový leták nepřišel.

Pokud půjdete po chybách, které zahrádkáři nejčastěji dělají s domácími hnojivy, není to ani tak neznalost N-K-P, ale dalších látek v těchto oblíbených hnojivech. V celé řadě přírodních materiálů používaných k přihnojení je vyšší obsah látek silně zásaditých, anebo zcela naopak právě těch kyselých. O čem je řeč?

Chyby v používání hnojiv a pH

Například dřevěný popel i vaječné skořápky jsou silně alkalickými čili zásaditými hnojivy. Dřevný popel je až z 35 % tvořen vápníkem. U vaječných skořápek je to také tak. Skořápka je de facto tvořena vápníkem, proto obsahuje zhruba 94 % vápníku. Také pozor na fosforovou moučku, obsahuje nejen fosfor, ale především vápník.

Vzhledem k tomu, že vápník ovlivňuje pH půdy tím, že je silně alkalický, nikdy těmito hnojivy nepřilepšujte acidofilní zeleni. Mezi tyto kyselomilné, kterým vápník vyloženě vadí, patří rododendrony, hortenzie, kanadské borůvky, vřesy, kapradiny či magnolie. Ale i řada dalších rostlin.

Pozor, i některé pokojovky patří k acidofilním. Jsou to například kapradiny, břečťany, fíkusy, monstery a orchideje.

Co se týče kyselého domácího hnojiva, tím je rozhodně káva. Pro své pH se hodí ke kyselomilným rostlinám, ale není to jen kyselost, co dělá kávový lógr hnojivem. Obsahuje totiž kyselinu listovou, draslík, mangan, hořčík a několik vitamínů skupiny B. Kávová sedlina se nehodí k jahodám, i když milují mírně kyselejší prostředí, špatně ji snášejí i rajčata či okurky. Kávová sedlina je skutečně velmi kyselá a rozhodně není vhodné veškeré lógry neustále sypat k rostlinám, byť patří mezi acidofilní. Všeho moc škodí, u hnojení to platí stejně jako jinde.

Pečujte o půdu celý rok

Hnojivy přilepšujte, ale po troškách a do dobře prolité půdy, vždy respektujte pH. Neuchylujte se jen k použití minerálních hnojiv, ale pečujte o půdu především před sezonou zkvalitněním její struktury i přidáním živin materiály jako je chlévská mrva, koňský, drůbeží, králičí či ovčí trus nebo kompost.

Dodržujte dávkování a frekvenci používání minerálních hnojiv. Aplikaci provádějte ideálně do již prolité půdy, abyste nepopálili drobné kořínky. Vybírejte hnojiva také podle období. Minerální hnojiva jsou různá pro podporu kvetení a dozrávání, tvorbu zelených částí rostliny i ochranu a zesílení na podzim.