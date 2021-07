Dopřejte vaší zahradě zdravý výluh z kopřiv. Příšerně zapáchá, ale je to zázrak

Kopřivy jsou rozšířené po celé naší zemi, najdeme je kolem lesních a polních cest, v zahradách, v parčících, které nejsou příliš udržované. Kopřiva je důležitou léčivkou. Pomáhá nejen našemu zdraví, ale dokáže pomoci i naší zahradě. Například ve formě hnojiva nebo dokonce dezinfekce.

U nás se nejvíce vyskytuje kopřiva dvoudomá. Je to léčivá bylina, která je hojně používaná v léčitelství, je i důležitou potravou pro housata a kachňátka při malochovu. Umíte si představit velikonoční nádivku bez kopřiv? Gastronomie je další odvětví, kde se kopřiva používá.

Nejvhodnější ke sbírání jsou mladé kopřivy, které ještě nekvetou Zdroj: Profimedia

Kopřiva a její přínos

Nejen, že jsou kopřivy přínosné pro nás, lidi, ale jsou prospěšné i pro rostliny. Lze je využít v boji proti chorobám a škůdcům, a poslouží i jako kvalitní hnojivo.

Nasbírat kopřivy si můžete na mnoha místech, rostou všude! Než ale na jejich sběr půjdete, vybavte se rukavicemi, přeci jen je popálení nepříjemné. I když naše babičky říkaly, že popálením se předchází revma, svědivé a bolavé pupíku od popálení nejsou tím, co chceme. Je vhodné si vzít dlouhé kalhoty a dlouhý rukáv. Nejvhodnější ke sbírání jsou mladé kopřivy, které ještě nekvetou (březen – květen). Jestli je domů přinesete později, odstraňte kvetoucí horní část, jinak budete mít kopřiv plnou zahradu.

Kopřiva, zelený mulč plný dusíku a dalších základních živin i mikroprvků Zdroj: savitskaya iryna / Shutterstock.com

Co s nimi?

Kvašený výluh – je plný živin a minerálních látek. Velmi smrduté. Opravdu hodně! Ale u rostlin podporuje růst a rostlina se lépe ubrání škůdcům. Dodá jim dusík, draslík a fosfor. Tak si vezměte respirátor a hurá na to! Připravte si kýbl, poklici, rukavice a nůžky. Kopřivy nastříhejte do kýblu, zalijte vodou (pokud máte dešťovku v sudu, je to ideální) a přiklopte kýbl (ke kvašení je potřeba přísun vzduchu, nechce tam škvírku nebo kýbl přikryjte například gázou nebo síťovinou).

Nechte kvasit zhruba 3 týdny. Nezapomeňte na ten pach, který bude při procesu vycházet, kýbl raději uložte někam dál do kůlny, kam moc často nechodíte. Až bude mít výluh tmavou barvu a na povrchu se přestanou objevovat bublinky, je dokvašeno. Směs přeceďte.

Tento výluh je velmi silný. Když ho budete používat každý týden, zřeďte ho s vodou 1:50. Když budete hnojit jednou za měsíc, nařeďte v poměru 1:10. Při aplikaci se vyhýbejte listům, lijte pouze ke kořenům. Vhodná doba pro hnojení je ráno nebo po dešti. Jestli vám výluh zbude, na podzim s ním polijte půdu po sklizni plodin.

Postřik – účinný na mšice. Půl kila kopřiv nechte louhovat v pěti litrech vody – 24 hodin. Poté sceďte, nařeďte s vodou 1: 5 (nezředěný by popálil listy) a můžete stříkat dle libosti.

Kopřiva je zkrátka rostlinou se všestranným použitím.