Nevylévejte lák od okurek: Je to skvělé hnojivo pro některé rostliny

Dojedli jste kyselé okurky a zbyl vám ve sklenici lák? Určitě ho nevylévejte! Ještě vám dobře poslouží na zahradě!

Nevypadá nic moc. Chutná nic moc. Ale všichni se shodneme na tom, že lák od okurek je prostě skvělá věc a dokáže posloužit na vícero frontách. Třeba pro flamendry je nenahraditelným „vyprošťovákem“ z kocoviny. Cukrovkáři ho pijí před jídlem, protože prý pomáhá regulovat cukr v krvi. Na lák nedají dopustit ani sportovci, kteří považují tenhle kyselý nápoj za svůj regenerační drink. A tak bychom mohli jistě pokračovat…

Nicméně, věděli jste o tom, že okurkový lák mimo jiné pomáhá i zahradníkům? Ano, je to tak… Tahle nakyslá octová voda je totiž skvělé hnojivo a zároveň i zabiják plevele. Jak můžete lák od okurek využít na zahradě?

Hnojivo na kytky i na kanadské borůvky

Lák je výživnou manou pro všechny okrasné rostliny, které si libují v kyselé půdě. Abyste nemuseli listovat herbářem, připomeneme vám třeba lilii, petrklíč, rododendrony, azalky, vlčí bob nebo kanadské borůvky…

Všechny tyto rostliny podpoří lák od okurek v růstu i kvetení. Stačí, když 2 polévkové lžíce láku smícháte se 2 šálky vody a vzniklý roztok nalijte květinám ke kořenům. Uvidíte, jak krásně pookřejí!

Okurkový lák je výživnou manou pro všechny okrasné rostliny, které si libují v kyselé půdě. Jako například azalky či rododendrony... Zdroj: Profimedia

Lák od okurek je skvělý jako vymítač plevele

Říká se: komu se nelení, tomu se zelení. Ale někdy to bývá i naopak… Sebepracovitější zahradník může mít na svém pozemku docela nehezkou zelenou nadílku plevele. A protože jde o rostlinné „teroristy“ s hlubokými kořeny, leckdy na ně ani motyka, rýč (natož lidská ruka) nestačí. Pokud se plevelová invaze týká i vás a nechcete používat chemii, máme pro vás náhradní řešení – okurkový lák!

Tahle kyselá „břečka“ obsahuje velké množství octa a soli. Pro většinu plevele je to vražedná kombinace. Proč? Okurkový lák totiž automaticky změní pH půdy a doslova „spálí“ listy všech nežádoucí rostliny.

Okurkový lák zahubí plevel. Zdroj: Profimedia

Pozor na množství láku!

Nicméně i tady je menší riziko. Odborníci varují před množstvím použitého „lákového“ hnojiva. Pokud to s ním přeženete, můžete tím změnit pH půdy v celé zahradě. To by znamenalo velkou hrozbu pro všechny květiny a plodiny, které hubit nechcete. Pokud jste ve vymítání plevelu nováčkem, raději tuhle „vražednou zbraň“ nepoužívejte v plném rozsahu. Daleko rozumnější je 1/2 litru okurkového láku zředit 20 díly vody. Hubení plevelu půjde o trochu pomaleji, nicméně neohrozíte tím svou „kvetoucí základnu“!

