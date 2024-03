close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 28. 3. 2024 clock 3 minuty video

Pivoňky mají nádherné květy. Když nekvetou je to veliká škoda a jistě stojí za to zjistit, co jim nevyhovuje či nabídnout živiny na podporu kvetení. Často bohatě postačí jen obyčejná domácí hnojiva.

Dejte pivoňkám jen to nejlepší Máte na zahradě pivoňky, ale zdá se vám, že jim něco chybí? Pivoňky mohou být náladové a pokud jim něco vadí, prostě ten rok nevykvetou. Pokud jste je ale nedávno nepřesazovali, pak by mělo pomoci, když jim dodáte navíc trochy výživy. Víte, co mají rády? Chcete-li vědět o rozmarech pivoněk nebo spíš, jak se o ně starat, aby krásně kvetly? Podívejte se na příspěvek z YouTube kanálu eChaluparka, kde vám autorka prozradí všechno, co potřebujete o pivoňkách vědět. Zdroj: Youtube Čím hnojit pivoňky? Pokud se rostlinám věnujete a pravidelně je hnojíte, jistě víte, že průmyslová hnojiva jsou tvořena tak, aby rostlinám dodávala nutné makro, případně i mikro živiny. Ty nejdůležitější jsou označované jako NPK čili dusík, fosfor a draslík. Pivoňky jsou citlivé na dusík a preferují spíš hnojiva s větším množstvím draslíku. Právě draslík podporuje kvetení, ale také zrání plodů či vyzrání rostlinných pletiv a kořenového systému. Co se týče organických a domácích hnojiv, o pivoňkách se ví, že jim vyhovuje kompost i výluh z kompostu místo zálivky. Hodí se také listová hrabanka, protože pivoňky rády teplo „od nohou“, a proto mulčování svého okolí vyloženě milují. Nepohrdnou také dobře vyzrálým kravským hnojem, kostní moučkou nebo rohovinou či močovinou. Hnojení se doporučuje dvakrát ročně, a to v okamžiku, kdy pivoňky prorážejí a nad povrchem se začnou objevovat malé červené výhony. Druhou příležitostí, kdy přihnojit, je pak až podzim. close info Shutterstock zoom_in Výhonky bylinných pivoněk vypadají na jaře takto. Přihnojování pivoněk kvasnicemi Mezi oblíbená domácí hnojiva patří také zálivka z kvasnic. Někdo ji připravuje jen z teplé vody a kvasnic, jiní přidávají také trošku cukru, což nemůže nijak uškodit. Za prvé i rostliny umí využít cukry, za druhé dojde k aktivování a množení kvasinek, které pak půdu obohatí. I když mají zahrádkáři s kvasnicovou zálivkou dobré zkušenosti, doporučuje se její použití jen dvakrát nebo třikrát do roka, což pivoňkám vyhovuje a stačí. Jak kvasnice připravit? Do 5 litrů teplé vody přidejte jedno balení droždí, případně i lžičku cukru. Nechte odstát do druhého dne a počítejte s tím, že obsah vzkypí. Před použitím ještě řeďte vodou v poměru 1:3. Hnojivo se hodí nejen na pivoňky, ale během sezóny také na veškeré další kvetoucí květiny či zeleninu a ovoce v květu či již plodící. Související články close Zahrada Hnojení rajčat popelem: Kdy a jak to udělat správně video close Zahrada Pokud je půda na vaší zahradě tvrdá jako beton, problém snadno vyřešíte takto video Zdroje: pestujme.cz, denik.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít