Dopřejte teď sazenicím rajčat a paprik hnojivo z bobkového listu, vrátí vám to

Příprava na sezonu je v plném proudu. Sazeničky paprik i rajčat už vystrkují růžky a pomalu se začínáme těšit na pořádnou úrodu. Chcete růst sazeniček nějakým způsobem podpořit? Není problém! Zajděte si do kuchyně pro bobkový list.

Bobkový list patří do každé kuchyně, přidáváme ho do omáček, polévek a jiných dobrot. V tomto bodě připomínáme, že není vhodné vařit bobkový list moc dlouho, protože čím déle se vaří, tím více hořkne. Jeho využití je ale mnohostranné. Pro zdraví člověka má pozitivní účinky, jelikož obsahuje velké množství prospěšných látek.

Jeho domovinou je Malá Asie, postupně se však začal pěstovat v celém Středomoří. Jistě si vzpomenete na podobiznu Julia Caesara, který má na hlavě věnec z vavřínových listů. V té době se takto nosil jako symbol vznešenosti.

Sušené listy vavřínu vznešeného používáme pod označením bobkový list. Zdroj: Formatoriginal / Shutterstock.com

Bobkový list

Listy vavřínu vznešeného známe pod pojmem bobkový list, který má většina z nás doma v sušené podobě na kuchyňské lince. Můžete si ho i snadno vypěstovat, není to náročná rostlina. Od jara do podzimu ho můžete letnit, ale jakmile se objeví mrazíky, honem s ním zase domů, ale někam do chladnější místnosti s teplotou od 3 °C – 18 °C. V sezoně mu dopřejte dostatek zálivky, v plném horkém létě každodenní. Výhodou vavřínu je, že se na něm jen velice zřídka objeví škůdci, za to vděčí svým tuhým listům s obsahem silic. Zastřihnout stromek můžete 2x do roka, řez snáší dobře. Lístky na sušení se sklízí dvouleté a suší se ve stínu, aby si listy zachovaly pěknou zelenou barvu.

Obsahové látky vavřínu

Vavřín obsahuje bílkoviny, hořčiny, vlákninu, třísloviny, vitamín A, B, C, kyselinu listovou, vápník, měď, zinek, železo, hořčík, draslík či selen.

Kladně ovlivňuje naše trávení, revma, cukrovku, zvyšuje chuť k jídlu, podporuje močový měchýř a játra. Dokonce si lze vyrobit z bobkového listu i sirup proti kašli.

Pro člověka je maximální denní dávka 3 gramy.

Zázračné hnojivo

Sazeničky rajčat i paprik už v domácnostech vesele rostou a všichni samozřejmě toužíme po super úrodě. V tom nám může pomoci právě bobkový list! Výroba práškového hnojiva z bobkového listu je snadná, nemusíte se obávat složitostí. Nejprve si rozemelte bobkové listy pomocí mlýnku. Rozdrcené listy se smíchají se substrátem a je hotovo. Vavřínové hnojivo lze použít každý měsíc.

Druhý způsob výroby hnojiva je následující. Čtyři listy vavřínu zalijte litrem horké vody, která by měla mít cca 70 °C. Lístky ponechte v nádobě vylouhovat 4 hodiny, tím je celý proces u konce. Opět by se hnojivo mělo použít jednou do měsíce.

Po hnojení bobkovým listem se můžete těšit na super úrodu. Zdroj: Autor: Valery Rybakow / Shutterstock

Bobkový list na pokojovky?

Ano, i to je možnost! Lze použít hnojivo, které jsme popisovali výše, ale další možností je do květináče bobkový list pouze položit. Bude i účinným odpuzovačem pro škůdce.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, tojenapad.dobrenoviny.sk, www.nasezahrada.com