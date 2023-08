Tohle hnojivo ze skořice zachrání rostliny před horkem. Žluté listy zmizí

Náš zahradnický tip na letošní horké léto: Skořicové hnojivo, které nejenže obnovuje zdraví vašich rostlin, ale také pomáhá eliminovat nežádoucí žluté listy. Objevte tajemství tohoto přírodního zázraku, který zachrání vaše rostliny před vysokými teplotami a poskytne jim potřebnou výživu pro krásný, zelený a zdravý růst.

Vlny tropických veder jsou náročné nejen pro nás, ale pro všechny pěstované rostliny. Zdá se vám, že některé druhy po těchto úderech horka a prudkého slunce stagnují či mají nějaké jiné nedostatky? Nezoufejte! Stačí využít některé osvědčené prostředky, které mohou ještě rostliny zachránit. A dokonce jsou přírodního charakteru, takže šetrné k přírodě.

Jak a čím ochránit zahradu před horkem? To se dozvíte z následujícího videa:

Když horko trápí rostliny

Pokud rostlině vadnou, žloutnou a opadávají listy, je to známkou toho, že jí něco schází, nebo ji něco poškodilo. Je nutné okamžitě jednat a dát jí sílu k zotavení. Samozřejmě se to týká nejen mnohých chorob či škůdců, ale i dlouhodobých veder. A právě k tomu vám podle některých zkušených zahradníků může pomoci zajímavá kombinace jedlé sody a skořice.

Jednou z ingrediencí je edlá soda. Zdroj: shutterstock.com

Jak hnojivo vyrobit

Smíchejte 1 polévkovou lžící jedlé sody a stejné množství mleté skořice. Obě ingredience řádně promíchejte a následně je zalijte 1 l teplé vody. V tuto chvíli máte koncentrát, který je potřeba zředit 5 l vody. Ozdravné a „nabíjející“ hnojivo pak můžete aplikovat ve formě zálivky každých 15 dní. A to jak na zeleninu, tak i okrasné rostliny.

Hnojivo je bohaté nejen na dusík, fosfor, draslík, hořčík a bór, zároveň obsahuje mnoho potřebných živin, které rostlinám prospívají. Jedlá soda v kombinaci se skořicí mohou podpořit celkovou vitalitu kořenových systémů rostlin a můžete obě ingredience využít i pro podporu kvetení. Skořice navíc odhání svým silným aroma nepříjemné škůdce a třeba i mravence. A na co byste v tropických dnech ještě neměli zapomenout?

Myslete na provizorní zastínění

Pokud pěstujete některé rostliny v místech, kde celý den svítí prudké slunce a nejsou k tomu přímo určené, měli byste jim zajistit v inkriminovaných dnech ochranu ve formě vhodného zastínění. Vyhnete se tak jejich přehřátí či dokonce možnému spálení. Stačí instalovat jednoduchou stříšku ze dvou podpěr a stínící látky.

Skořice navíc odhání svým aroma nepříjemné škůdce a třeba i mravence. Zdroj: shutterstock

Zálivka je nutná

Stejně jako my mají i rostliny v parných dnech žízeň. Myslete tedy na dostatečnou a pravidelnou zálivku, a to klidně i dvakrát denně. Vždy brzy po ránu a v pozdní večer. Zcela určitě se vyhýbejte zalévání během dne, kdy by se většina vláhy stejně ze záhonu vypařila a hrozilo by spálení mokrých listů.

Chraňte rostliny mulčem

Rychlému odpařování vody lze také zabránit pomocí mulčové vrstvy v blízkosti pěstovaných rostlin. Postačí i 5 cm vrstva, která zásadně ovlivní udržení nižších teplot v půdě. Ideální je použití kompostu, který se rychle rozkládá.

Rozhovor s Markétou Vlčkovou, lékařkou a členkou České mykologické společnosti, si poslechněte v podcastu iReceptář do ucha přímo TADY:

