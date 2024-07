Jste netrpěliví a chcete, aby vaše květiny vyrostly rychleji? Když si vyrobíte hnojivo z tohoto ovoce, budete se moci těšit z krásy vašich květinek. Podívejte se, jak na to.

Pokud máte zahrádku, ať už na ní pěstujete cokoliv, určitě jste vždycky trochu nedočkaví a chcete, aby vám vaše rostlinky vyrostly co možná nejrychleji. Ale existuje jedno ovoce, díky kterému se vaše touhy stanou skutečností a vaše květiny či zelenina opravdu porostou až 2krát rychleji.

Jedná se o banány, respektive o jejich slupky. Takže pokud máte zahradu, slupky od banánů rozhodně nevyhazujte, jelikož by se vám mohly hodit jako naprosto geniální hnojivo.

Youtube video, jak si vyrobit hnojivo z banánů, najdete na Youtube kanále Chilli farmer:

Benefity banánových slupek

Banánové slupky obsahují spoustu živin, které jsou blahodárné pro rychlejší růst rostlin, pro jejich správný vývoj, a také pro bohatší sklizeň plodů. Mezi tyto živiny patří důležité minerály, jako je například draslík, hořčík, vápník, fosfor a železo. Také obsahují spoustu vitamínů a jsou pro vaše rostliny neuvěřitelně přínosné.

close info Shutterstock.com zoom_in Banánové slupky v sobě obsahují opravdu blahodárné živiny pro vaše rostliny. Proto, pokud máte zahradu, je nevyhazujte, a místo toho si z nich udělejte úžasné hnojivo.

Než však z banánových slupek začnete připravovat hnojivo, je důležité, abyste je opravdu důkladně očistili od pesticidů, aby ve slupkách zůstaly jen přírodní látky bez jakékoliv chemie. To je ale velice jednoduché.

Stačí vzít mísu s vodou a nasypat do ní jedlou sodu a trochu octa. Jakmile budete mít koupel pro banánové slupky hotovou, ponořte slupky do roztoku a nechte je odmočit. Stačí jen pár minut. Poté už jen stačí banánové slupky usušit, a můžete se pustit do výroby hnojiva.

Hnojivo z banánových slupek

Pro přípravu hnojiva máte více možností. První a nejlehčí variantou je jednoduše slupky rozkrájet a promíchat k rostlinám do půdy. Je to sice nejjednodušší metoda, ale je také potřeba mít na paměti, že rostlinám bude trvat déle, než si vezmou ze slupek v půdě potřebné živiny.

Pokud tedy chcete okamžitou výživu, slupky jako první usušte v sušičce na ovoce. Poté je rozemelte v mixéru a vytvořte jednoduchou směs. Smíchejte 2 lžíce banánových slupek s 2 lžicemi prášku z vaječných skořápek a 2,5 litrů vody. Promíchejte, nechte 1 den odstát, a poté používejte na rostliny.

