Vyrobte si hnojivo z kopřiv: nic nestojí a se zeleninou dokáže doslova zázraky

Kopřivy nejsou jen otravným plevelem. Jako mladé jsou skvělé do koláče nebo jako pročišťující čaj. A ze starších, které nyní bohatě raší, si můžete vyrobit úžasné hnojivo neboli jíchu z kopřiv. To navíc nic nestojí a dokáže skvěle podpořit růst ovoce, zeleniny, ale také květin.

Co kopřiva obsahuje

Plevel je rostlina, jejíž úkolem je, aby se rychle rozmnožovala. Proto je pro většinu lidí na obtíž. Kopřiva dvoudomá je však plevelem s bohatým využitím. Navíc obsahuje spoustu živin, které jsou prospěšné i pro lidské tělo, jako jsou minerály, flavoidy, esenciální aminokyseliny, bílkoviny a vitamíny, ale také chlorofyl, dusík, draslík, železo, měď, zinek, vápník, hořčík a vitamíny A, B1, B5, C, D, E a K. Všechny tyto prvky ocení také vaše rostliny na zahradě.

Kopřiva je pro vlasy přímo zázračná Zdroj: Lunov Mykola / Shutterstock.com

Kopřiva jako superpotravina

O kopřivě můžeme říct, že je to všelék. Pomáhá při chudokrevnosti, při trávících obtížích či s padáním vlasů. V lidovém léčitelství se říká, že čistí krev, protože má vliv na krvetvorbu a povzbuzuje kostní dřeň. Je to jedna z mála rostlin, která se využívá celá. Od semínka po listy. Navíc, zelené listy jsou plné chlorofylu. Nechcete-li investovat do moderních produktů obsahující spirulinu nebo chlorellu, pořiďte si raw prášek z kopřiv.

V českých zemích se věřilo, že žahavka dokáže odehnat zlé duchy a čarodějnice, také se s její pomocí určovala smrt. Pokud kůže domnělého nebožtíka, po přiložení rostliny, zčervenala, byl ještě na živu. Jelikož rostla všude, přidávala se do píce všem hospodářským zvířatům. Lidé však nebyli pozadu. Především v jarních měsících sbírali mladé rostlinky a přidávali je do velikonočních pochoutek. Pokud máte doba odšťavňovač, z kopřivy a jablka si můžete připravit svěží džus.

Hnojivo z kopřiv – potřeby

Na hnojivo z kopřiv budete potřebovat plastový kýbl (kovový by mohl zrezivět), vařečku nebo dřívko na míchání a odstátou nebo dešťovou vodu.

Pokud budete chtít nastartovat kvašení co nejdříve, umístěte nádobu na slunce Zdroj: paty / Shutterstock.com

Jak vyrobit hnojivo z kopřiv

Nasaďte si rukavice a kýbl naplňte do tří čtvrtin. Kopřivy můžete ještě před vložením trochu natrhat, urychlí se tím proces kvašení. Poté je zalijte vodou a promíchejte. Kýbl neuzavírejte, pouze ho přikryjte starou bedýnkou nebo prkénkem. Pokud budete chtít nastartovat kvašení co nejdříve, umístěte nádobu na slunce. Nedávejte ho však na terasu. Jícha z kopřiv totiž během kvašení odporně páchne. Každý týden, po dobu jednoho měsíce, výluh zamíchejte. Hotový produkt poznáte tak, že nepění, má tmavě zelenou barvu a většina rostlin se již rozpustila.

Jak hnojivo z kopřiv používat

Vezměte si staré sítko a do druhého kýble kopřivovou jíchu přelijte. Zbytek zahoďte na kompost. Přilákáte tím žížaly. Pokud jste však sbírali rostliny, které už mají semena, raději zbytek vyhoďte. Semena totiž proces kvašení přežijí a mohly by vám v kompostu vyklíčit. Přecezený výluh nalijte zpět do kýble, který je k tomu určený. Hnojivo je nyní připraveno k použití. Do pětilitrové konve nalijte 1 dcl koncentrátu a zamíchejte. Tímto roztokem hnojte jednou týdně. Pokud jste zvyklí zahradu vyživovat jednou za měsíc, do konve přidejte půl litru hnojiva.

Kopřivový postřik na mšice

Z jíchy si můžete vyrobit také postřik proti mšicím, které napadají růže, bylinky nebo zeleninu. Koncentrát nalijte do lahvičky s rozprašovačem a nastříkejte ho přímo na napadené rostliny.

Zdroje: www.gardeningknowhow.com, ostrava.rozhlas.cz a www.prozeny.cz