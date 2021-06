Přírodní hnojivo z kopřiv. Hodně zapáchá, ale výsledky jsou ohromující

Užitečnost kopřivy je proslulá. Známá žahavka se používá v kuchyni, třeba do tradiční velikonoční nádivky, ale také se z ní připravuje léčivý čaj, který blahodárně působí na močový trakt, reguluje hladiny cukru v krvi a pomáhá odvodnit a detoxikovat organismus. Kopřiva je také skvělá na bolesti kloubů. A kromě lidí pomůže i rostlinám. Můžete z ní vyrobit domácí hnojivo, které vás překvapí svou účinností, a navíc nezatíží životní prostředí ani vaši peněženku.

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, living.iprima.cz, MUDr. Zbyněk Mlčoch

Kopřivu dvoudomou neboli Urticu dioicu asi není třeba představovat. Vnímáme ji nejenom jako rozšířený druh plevele, který směle vyraší na rumištích i v příkopech, ale je také známou léčivkou. Obsahuje množství cenných látek, vitamin C (hlavně v mladých rostlinách), K a vitaminy skupiny B, minerály jako vápník, železo, fosfor, křemík, antioxidanty, třísloviny a také histamin, který tlumí alergické reakce. A její spektrum působnosti na lidské zdraví je opravdu široké. „Z kopřivy vyrábíme velké množství produktů – jsou to například sirupy, medy, špenáty, tinktury, nádivky a podobně. Nať kopřivy čistí tělo a krev, funguje dobře jako jarní detoxikace. Je dobrá na kožní nemoci, tlumí alergické reakce. Dále je močopudná, působí protizánětlivě, je důležitá zejména při zánětech močových cest, tlumí bolesti, funguje proti revma, dně, průjmu. Podporuje krvetvorbu díky tomu, že obsahuje železo. Semena kopřiv neboli nažky pomáhají proti vyčerpání, jak fyzickému, tak psychickému, nebo třeba po porodu. Kořen kopřivy je močopudný, zlepšuje funkci močových cest při zvětšené prostatě. Nažky působí afrodiziakálně, dále kopřiva pomáhá při hojení nemocné pokožky nebo třeba při padání vlasů. Má antivirotické účinky,“ vyjmenovává MUDr. Zbyněk Mlčoch dlouhý seznam kopřivových pozitiv.

Kopřivu dvoudomou neboli Urticu dioicu asi není třeba představovat Zdroj: Profimedia

Kopřiva nepomáhá jen lidem

A její blahodárné působení se neomezuje jen na lidské zdraví. Kopřiva dokáže také posloužit jiným rostlinám, a to ve formě kopřivového hnojiva neboli kopřivové jíchy či zákvasu. Tento preparát má naprosto zázračné účinky, je prakticky zadarmo, nezatěžuje životní prostředí žádnými chemickými látkami. Jeho jediným negativem je, že mírně řečeno nevoní. S tím souhlasí i MUDr. Mlčoch. „Kopřivová jícha je vynikající zdroj dusíku, takže je to skvělé hnojivo, ale bohužel smrdí, takže odpuzuje hmyz a taky trošku lidi,“ prozrazuje. Ovšem skvělé účinky jistě přebijí i tento nedostatek, navíc fakt, že odpuzuje hmyz, se dá využít i ve prospěch rostlin, například při výrobě postřiku proti úporným mšicím.

Vyrobit jíchu je velmi snadné

A jak na to? Docela jednoduše. Stačí natrhat dostatečné množství kopřiv, a to zejména mladých, které se sbírají od března do června. Mají silné účinky, neobsahují tolik dusičnanů a nekvetou. Pokud budete kopřivy sbírat později, odstraňte před použitím jejich kvetoucí část, ať si je nevysemeníte po celé zahradě. Kopřivy dejte do plastového kbelíku (může to být i nádoba z jiného materiálu, ale ne z kovu), můžete je také nasekat na kousky, výluh bude dříve hotový. Kopřivy by měly zabrat zhruba tři čtvrtiny nádoby. Poté je zalijte studenou vodou, nejlépe dešťovou, tak aby byly zcela ponořené, kbelík zakryjte například prknem, zatěžkejte cihlou nebo kamenem a nechte zhruba 2–4 týdny kvasit. Občas promíchejte, nenechte se odradit zápachem, a kontrolujte, jestli kvašení stále probíhá. Jakmile je výluh tmavý a kvašení ustane, tzn. přestanou se objevovat bublinky, je hotovo, zbývá jen přecedit. Výsledné hnojivo je bohaté na dusík, fosfor a draslík a rostlinám prospěje opravdu všestranně, podporuje v růstu kořeny, podporuje násadu květů i proces kvetení a tvorby plodů. Dá se použít jak na ovoce a zeleninu, tak na okrasné rostliny.

Kopřivy dejte do plastového kbelíku Zdroj: paty / Shutterstock.com

Ale pozor! Výluh je velmi silný, takže zalít rostliny tímto koncentrátem by znamenalo jejich jistou smrt. Výluh je potřeba naředit s vodou v následujícím poměru: pokud chcete hnojit každý týden, poměr jíchy a vody bude 1 : 50. Pokud se rozhodnete hnojit jednou za měsíc, bude poměr 1 : 10. Opravdu maličké množství můžete přidat do každodenní zálivky. Další podmínkou úspěchu je, že budete tuto zálivku směřovat pouze ke kořenům, tedy skrápět s ní jen zeminu, nikoliv samotnou rostlinu.

Kopřivu můžete použít i na výrobu skvěle účinkujícího postřiku proti mšicím. Postup je podobný, ale rychlejší. Zhruba půl kila kopřiv nechte vyluhovat v pěti litrech vody po dobu 24 hodin a poté sceďte. Výsledný produkt rozřeďte v poměru 1 : 5 s vodou a pomocí rozprašovače aplikujte na zasažené rostliny. Úspěch je zaručen.