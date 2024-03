Už jste zasadili rajčata? Sazeničky budou silnější a životaschopné, když jim dáte tuto posilující zálivku…

V únoru je ještě zima, ale už můžete postupně vysévat určité druhy zeleniny jako jsou třeba rajčata. Aby se vám tato užitečná zeleň dobře uchytila, je potřeba jí dát všechno, co potřebuje.

Zkušení pěstitelé proto nedají dopustit na jód, který umožňuje rostlinám vstřebávat živiny a zdravě se vyvíjet. Ovšem to není všechno! Jód je i silné antiseptikum, které sazenice chrání před hnilobou a plísní. Proto je potřeba toho hned využít.

Doping (nejen) do začátku

Další důležitou surovinou při pěstování sazenic rajčat je i mléko. Obsahuje spoustu minerálů a aminokyselin, které podporují růst a odolnost rostlinky. Obecně se doporučuje použít na zalévání čerstvé mléko (tedy bez tepelné úpravy).

Ale protože tato verze není běžně dostupná v obchodní síti, můžete použít i klasické, pasterizované mléko nebo syrovátku. Spojením účinků mléka a jódu získáte úžasné hnojivo, které sazenicím umožní zdravý růst a vývoj.

close info Profimedia zoom_in Mléčná zálivka podpoří růst sazenic.

Druhá fáze hnojení

Aby zálivka měla smysl, je potřeba ji načasovat co nejdříve. Tedy v době, kdy sazenice roste a potřebuje načerpat co nejvíce živin. Jak na to: Smíchejte 4 litry vody, 1 litr mléka a 15 kapek jódu a výslednou směsí postříkejte všechny zárodky vašich rajčat. Stejnou péči věnujte i vzrostlejším sazenicím při výsadbě do skleníku nebo do země. Jen příděl jódu snižte jen na 10 kapek.

Zálivku můžete opakovat po třech dnech. Uvidíte, jak vám vaše „zeleň“ bude hezky prospívat. Mléčná zálivka vytvoří na rostlince i speciální film, který odradí případný hmyz a další škůdce. Využijte toho a v létě se těšte na pořádnou rajčatovou úrodu!

