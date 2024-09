Čím vyživit půdu a dodat rostlinám cenné látky k jejich růstu a prospěchu? Zkuste to s vejci! Nejde však o využití skořápek nebo alespoň nejen těch!

Prohnojte záhon celými vejci

Co asi tak může být zázračné hnojivo plné vápníku, ale i dusíku a síry? Jsou to vaječné bílky a žloutky, respektive celá vejce, která z nějakého důvodu nemohou být použita k vaření.

O vaječných skořápkách se mluví často a jistě víte, že jde o prosté ale na vápník velmi bohaté hnojivo. I když někteří na něj nedají dopustit jiní upozorňují na velmi pomalý rozklad a následnou metabolizaci podrcených vaječných skořápek, takže nejde o hnojivo, které by okamžitě minimalizovala deficit vápníku u rostlin.

Nicméně tento příspěvek se nezabývá skořápkami, ale celými vejci či bílky. Podívat se můžete například na toto video z YouTube kanálu Savyy Organics Farm, kde jsou vejce použita ke hnojení záhonu ve skleníku.

Zdroj: Youtube

Zapomenutá vejce použijte jako hnojivo

Samozřejmě a proč ne! Bohužel, je to způsob, který nelze běžně použít vzhledem k ceně vajec, protože byste velmi rychle zjistili, že je to opravdu drahý špás. Nicméně pokud se vám stane, že se vám vejce zkazí, respektive při testu se sklenici s vodou vyplavou nahoru, rozhodně se nemusíte stydět použít je do záhonů.

Uvidíte, že i tato vejce nemusejí být při rozbití nutné zapáchající či nějak nechutná. Bílek a žloutek bude tekutější, no a v horším případě se z vajec opravdu bude linout nepříjemný zápach. Ne nadarmo farmář v příspěvku napřed vyryl rýhu do půdy, uložil zde celá vejce, a až pak je hráběmi rozbil. Zkažená vejce rozhodně nechcete rozbíjet rukama a určitě je lepší mít také trochu odstup.

close info Profimedia zoom_in Ani zkažená vejce nejsou na vyhození.

Proč jsou celá vejce zázrakem pro vaše rostliny?

Co očekávat o hnojení celými vejci? Skořápky jsou tvořeny především vápníkem. Obsah vejce je bohatž zase na bílkoviny, které se v půdě postupně změní na aminokyseliny a podpoří růst zeleně. Z minerálů je obsažen také fosfor, hořčík, železo a síra. Hnojení celými vejci se doporučuje pro na dusík náročné rostliny, z běžných plodin jde například rajčata nebo listovou zeleninu.

Je to způsob hnojení ekologický a šetrný. Všechny části vejce se v půdě postupně rozloží a pozvolna se z nich budou uvolňovat i kýžené nutriční látky, tolik důležité pro zdravý růst a vývoj rostlin určených ke konzumaci, ale i okrasné zeleně. Rozdrcená vejce obohatů půdu a přispějí nejen ke zlepšení struktury, ale také výživě mikroorganizmů, které jsou důležité pro kvalitu půdy.

I když je možné používání a zpracování celých vajec i pro pokojovky, rozhodně se této bohulibé činosti věnujte pouze na zahradě. Domácí použití v uzavřených prostorách nelze vyloženě doporučit.

Případný zápach je skutečně velmi agresivní. Pokud nechcete dávat takto vejce do záhonu po způsobu farmáře z příspěvku, rozhodně je můžete dát na kompost, kde je můžete rovnou zamíchat do spodnějších vrstev, aby vás zápach neobtěžoval.

Zdroje: whyfarmit.com, homesandgardens.com