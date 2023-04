Hořící láska: Téměř zapomenutá trvalka, kterou vám budou sousedé závidět!

Hledáte pro svou zahradu nějakou květinu, ze které bude přecházet zrak i všem sousedům? Začněte pěstovat hořící lásku. Nedostala svůj název jen tak pro nic za nic! Tato trvalka se velmi snadno pěstuje a z jejích květů se budete moci radovat po celé léto.

Kohoutek chalcedonský, lidově též nazýván hořící láska, je charakteristický svými šarlatově červenými květy, které mohou rozzářit nejeden kout ve vaší zahradě. Není to žádná malá trvalka, co byste mohli mít v truhlíku na balkoně. Tento krasavec totiž může dorůst až do výšky jednoho metru! Pokud byste ale kohoutek přece jen chtěli mít v květináči, sáhněte po kohoutku alpském.

Vhodný výběr stanoviště

Tato rostlina není nijak náročná ani na výběr stanoviště. Velmi dobře se jí povede na slunném místě s přímým světlem. Uchytí se však i v polostínu. Půda by měla být na daném místě dobře propustná s dostatečným množstvím humusu.

Pokud hledáte inspiraci, jak si rozvrhnout zahradu a kam které trvalky vysázet, podívejte se na video z YouTube kanálu Flera.cz:

Ideální čas na výsev

Hořící láska se může v únoru předpěstovat, v dubnu rovnou vysít do záhonů, anebo v květnu sazenice zasadit. Kohoutek potřebuje mít okolo sebe dostatek místa. Proto byste měli dávat sazenice asi 30 cm daleko od sebe. Poté už stačí jen zalít a vyčkat, než se začnou objevovat první květy.

Kohoutek má několik druhů s odlišnými květy. Co říkáte na kohoutek věncový? Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Hořící láska je nenáročná dlouholetá trvalka

Jakmile máte zasazeno, rostlina už nepotřebuje žádnou speciální či náročnou péči. V horkých a suchých dnech ji pravidelně zalévejte, občas přihnojte a pokud kolem ní začne růst plevel, pak ho zkrátka odstraňte. Na jednom místě vám tak bude dělat parádu po dlouhá léta.

Opora před zlomením

Kohoutek může dosahovat poměrně velké výšky, a proto je dobré vyšší rostliny přivázat k opoře. Vhodnou tyč stačí zapíchnout do země tak, aby byla stabilní a k ní poté přivázat provázkem rostlinu. Díky tomu zamezíte případnému zlomení nebo dokonce vylomení.

Během silného větru či deště bude rostlina pevně ukotvená k tyči. Ochrání ji i před vlastní vahou. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jednoduché množení trsy

Množení výsevem je velmi oblíbené, jelikož semena rychle a dobře klíčí. Hořící lásku však můžete rozmnožit i dělením trsů, které se provádí na jaře nebo na podzim. Tento způsob je ale o něco náročnější, ne vždy se může povést.

Květy na podzim odstraňte

Hořící láska je vhodná také na řez a lze si s ní v létě vyzdobit i domov. Jakmile ji totiž dáte do vázy s vodou, její květy budou krásné po dlouhou dobu. Až na podzim odkvete, ustřihněte všechny květy zahradnickými nůžkami. Rostlina se tak nebude zbytečně vysilovat a s radostí nasadí další květy.

Zdroje: zahradaapriroda.cz, floranazahrade.cz