Jak správně použít horkou vodu k rychlému oživení přeschlých rostlin

Napadlo by vás někdy, že s přeschlými rostlinami by nám mohla pomoci horká voda? Ne všichni jsme vynikající zahradníci, a i když zkoušíme cokoli, s kytkami si nerozumíme. Buď je přeléváme, nebo na ně zapomínáme, o hnojení nebo rosení ani nemluvě. Nejčastějšími chybami jsou právě přelití anebo vyschnutí. Co dokáže horká voda?

Používání horké vody na rostliny je jednou ze starobylých strategií. Pomáhá zahubit různé škůdce a zbavit se dalších škodlivin v půdě. Ale pozor. Když myslíme horkou vodou, rozhodně nemyslíme vařící vodu! Jaká teploty vody je pro rostliny přijatelná?

Pozor na spaření!

Asi jste nevěděli, že teplá voda může být použita i k zalévání rostlin, a to zejména v létě, kdy je i okolní teplota vysoká. Ale pozor. Nemáme na mysli vodu vařící, magická hranice teploty vody, kterou ještě rostliny snesou, je 46 ° C. Horkou vodou květiny a rostliny rozhodně nezaléváme pravidelně, zahubili bychom je. Nicméně horká voda může pomoci v boji proti škůdcům, chorobám a nečistotám v zemině. Navíc horká voda – zejména při venkovním použití - zničí plevel a jiné nežádoucí rostliny - tady se teploty vody bát nemusíte, čím vyšší, tím lepší.

Jak oživit přeschlé rostliny?

Pokud jste zapomněli zalít pokojovku několik měsíců a už tzv. „šustí", asi jí už nepomůže ani voda svěcená. Ale pokud tropická rostlina ještě jeví známky života, zkuste ji zalévat v menších dávkách, ale často teplou vodou. Měla by ji přijímat lépe než studenou odstátou vodu nebo dokonce ledovou chlorovanou vodu z kohoutku a možná se rostlinka ještě probere k životu.

Kdy bychom však měli být opatrní, to je zalévání listů a korunových částí rostlin teplou vodou, to by je totiž mohlo nenávratně poškodit a ohrozit jejich růst. Nejlepší je vlažná odstátá voda, pro některé tropické pokojovky pak voda teplá (max 46 °C). Dobrým vodítkem pro určení správné teploty vody je, že v ní udržíte ruku.

Teplá voda dokáže povzbudit vaše přeschlé rostliny, ale jen v malých dávkách. Zdroj: Fotokostic / Shutterstock.com

Na co si dát pozor?

Rostliny sice snesou teplou vodu celkem dobře, ale samozřejmě jen do určité míry. Tu opravdu horkou vodu bychom si měli nechat jen na škůdce nebo plevel. Pokud bychom to s teplotou vody přehnali, rostlině bychom ublížili.

Asi nejdůležitější je, že horká voda by mohla ovlivnit schopnost rostlin přijímat kyslík, čímž snižuje rychlost dýchání. Příliš horká, skoro vařící voda, by mohla také poškodit buněčnou strukturu rostlin, protože by si rostlinné buňky nedokázaly udržet předchozí turgiditu a zadržet vodu. Dalším nebezpečím příliš horké vody je, že způsobuje, že kořeny rostlin nejsou schopny přijímat vodu a živiny z půdy. Vroucí voda může způsobit i rozpouštění kutikuly na listech rostlin, čímž se zvyšuje vystavení listů rostlin chorobám, patogenům a škůdcům více než obvykle.

Asi jste nevěděli, že teplá voda může být použita i k zalévání rostlin Zdroj: ImYanis / Shutterstock.com

