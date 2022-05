Horoskop jarních bylinek: Které by mělo vysadit právě vaše znamení?

Jaro je tu a s ním přichází i výsadba bylinek a jiných rostlin na terasy, zahrádky i do truhlíků za oknem. Jaké bylinky se však hodí pro vaše znamení a neměly by vám v truhlíku rozhodně chybět?

Každé znamení má v oblibě jinou bylinku. Existují i druhy, které určitá znamení přímo nesnášejí. Takový Kozoroh nemůže přijít na chuť koriandru a Vodnáři zase nesmí přes práh máta. Jaká bylinka je pro vás ta nejvhodnější? Pořiďte si ji do truhlíku na následující sezónu!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani jsou jedinci, které jen tak něco nerozhází. Jsou silní, imunní a plní energie. Na zahrádce by jim však neměl chybět tymián. Mají totiž problémy s pletí a tymián je v tomto případě velkým pomocníkem. Když odvar z této bylinky, která je skvělá i v kuchyni, budete pomocí vatového tampónku nanášet na problematická místa pleti, dokáže zázraky.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi musí mít na zahrádce majoránku. Mají totiž většinou problémy s játry a trávicím ústrojím. Majoránka je takový malý zázrak, který právě s těmito orgány umí pomoci. Přidávejte ji tedy do polévek, omáček i do nejrůznějších zeleninových placiček. Stejně jako čerstvá vám poslouží i majoránka sušená. Nasušte si ji tedy na zimu.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Pro Střelce je skvělou bylinkou meduňka. Trpí totiž nespavostí a jak je známo, právě čaj z meduňky uklidní, uvolní a navozuje klidný a spokojený spánek. Také pomáhá s křečemi, které Střelce často trápí, a to právě hlavně v noci.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou nerváci, proto potřebují něco na zklidnění. Jejich bylinkou je hloh. Čaj z hlohu totiž napomáhá správnému fungování srdce. K nervozitě se přidávají i problémy s játry a slinivkou, tudíž je nutné myslet i na ně. Ty můžete podpořit konzumací máty peprné, bude se jí na vaší zahrádce či balkoně dařit, je nenáročná. Co třeba takové nealko mojito?

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny často bolí hlava, měly by tedy pít čaj z kopřivy. Jejich špatnou vlastností je, že často jedí nezdravá jídla. Kopřiva by měla Pannám pomoci dodat pořebné minerály. Díky konzumaci čaje z kopřivy překonají Panny i nechutenství, kterým občas trpí. Pokud sevám kopřiva jeví jako nevzhledný plevel, vsaďte na energii ozdobné kopřivy. Některé jsou hodně půvabné a jejich energie vám prospěje.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou náchylní na angínu, proto u nich na záhonku či v květináči nesmí chybět jitrocel. Ten dezinfikuje mandle a dutinu ústní. Jitrocel také obsahuje spoustu vitamínů, především vitamín C, který je v období chřipek a nachlazení k nezaplacení. Stejnou službu vám udělá i tymián.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci často trpí nadváhou, proto by měli svůj metabolismus rozpohybovat zázvorem. Ten je skvělý do čaje i studených drinků. Navíc má zázračné uklidňující účinky, což se pozitivně projeví především na problémech se zažíváním. Samozřejmě je k tomu potřeba i trocha pohybu a zdravá životospráva.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy by měly popíjet odvar z lněného semínka. Do toho by si měly přidat trochu citrónu a medu, aby byl efekt dokonalý. Nejen, že je přestane trápit kašel, který mají každou chvíli, ale navíc si tak připraví i skvělý detoxikační nápoj pro celé tělo. Len je krásná rostlina a ozdobí kout každé zahrádky.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři často trpí problémy se srdcem. Je to tím, že neumí odpočívat, stresují se a často se naštvou tak, že jsou zralí na infarkt. Měli by tedy do jídel používat především petržel a bazalku. Tyto bylinky se dají krásně pěstovat i v květináči.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Pro Raky je zásadní levandule. Tato nádherná, fialová a neskutečně voňavá bylinka vás uklidní, přinese vám krásný pocit ze dne, a navíc vypadá nádherně a voní. Jste stresaři a právě díky levandule vám pomůže se zklidnit. Vyzkoušet můžete i majoránku.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři mají často problémy s ledvinami a močovým měchýřem a jsou tedy nuceni pít urologické čaje. V těch dominuje především bříza a zlatobýl. Udělejte si tedy odvar z těchto dvou bylinek a uleví se vám. Bříza by na vaší zahradě tedy neměla chybět.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby nutně potřebují k životu česnek. Mají totiž vysoký krevní tlak, který jim právě česnek pomůže srazit. Navíc působí jako antioxidant a přírodní antibiotiku. Na nic tedy nečekejte a vysaďte medvědí česnek. Ten pravý český vypěstovaný na zahrádce je také k nezaplacení.

