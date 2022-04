Zahrada podle horoskopu: Jaké rostliny byste měli vysadit právě vy?

Chcete mít zahradu snů, ale vašim rostlinkám se nedaří a neustále hynou? Třeba sázíte špatné druhy. Podívejte se, jakým plodinám a květinám se bude podle znamení zvěrokruhu dařit na zahrádce právě vám!

Jaro je tu a čas na zahradě se bude čím dál tím více prodlužovat, proto ji jistě chcete mít co nejhezčí. Posedět si u grilu, dobře se najíst a u toho se pokochat rozkvetlými stromy a květinami, které budou zkrášlovat vaši zahradu. Nechte si dle našeho horoskopu poradit, jakým rostlinkám se bude dařit právě vám!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani jsou velcí pěstitelé a na jejich zahradě to vypadá dokonale. Daří se u nich především tropickým rostlinám, které jen tak někdo neumí vypěstovat. Pokud jste tedy ve znamení Berana a chcete, aby vaše zahrada vypadala jako tropický prales, nebojte se zasadit palmy, citrusové ovoce i nejrůznější kapradiny. Nebojte, ujmou se a bude se jim dařit!

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou skvělí pěstitelé ovoce. Daří se jim především v oblasti ovocných stromů. Měli by tedy mít místo okrasné zahrádky pořádný sad. Lvi by si měli vysadit jabloně, hrušně, třešně i meruňky a švestky. Nejenže se jim bude dařit vypěstovat košaté stromy, ale navíc ještě sklidí spoustu sladkého ovoce.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci nejsou žádní velcí pěstitelé, proto by to neměli moc pokoušet a vsadit na jistotu. Znamení zvěrokruhu jim předurčuje, že žádnou velkolepou okrasnou zahrádku mít nebudou. Měli by tedy vysadit tak maximálně bylinky, které by jim měly jakž takž prosperovat. Ideální je pažitka, petrželka, bazalka či oregáno. Také taková máta na přípravu mojita je pro ně tou správnou volbou.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci milují květiny, proto je jejich zahrada plná krásných barev. Daří se u nich růžím, jiřinám, tulipánům i gerberám. Měli by tedy vysadit na každé roční období takové květiny, kterým toto období roku vyhovuje. Stačí správné hnojivo a šikovné ruce a pak už se nemusíte bát, že by se vašim květinkám nedařilo.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny by se měly na nějakou zahrádku vykašlat. Ideálně ať si vysadí bylinky do truhlíku na okenní parapet, na nic jiného stejně nemají schopnosti. Je pro ně praktické, že to, co si vypěstují, si také sní. Baví je ale i ten proces čekání, nikdy si totiž nemohou být jisté, zda se právě jim zadaří a bylinka vyroste.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi rádi pořádaji zahradní párty, chtějí tedy mít zahradu jako ze žurnálu. Mají na ní nejen ovoce a zeleninu, ale také nejrůznější trávy, stromky, keře a v neposlední řadě si zakládají na tom, aby vše esteticky ladilo. Pořizují si i náročné rostliny a všechny keře mají pečlivě zastřiženy. Nezapomeňte jejich zahrádku vždy pochválit, za to se vám dostane většího kusu masa z grilu.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou většinou lidí žijící v panelácích, se zahradničením tak nemají příliš zkušeností. A je to škoda! Dařilo by se jim. Takhle mají alespoň celý byt vyzdoben řezanými květinami. Nejvíce milují tulipány, narcisy a slunečnice. Najdete u nich ale i luční kvítí a na jaře i bledule či sněženky. Ty jim přijdou roztomilé a mají pro ně citový význam spojený s dětstvím.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy umí vypěstovat tak maximálně kaktus. Nemají totiž valné pěstitelské ani zahradnické vlohy. Několikrát se o to sice pokoušeli, ale po desítkách uhynulých květin a stromů to vzdali. A dobře udělali, ke štěstí jim tak stačí kromě kaktusu v květináči i svazek tulipánů ve váze. Pohled na upravenou zahradu ale zbožňují.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Rajčata, papriky, okurky či cukety, to je to, co Vodnáři umí vypěstovat velkolepě. Jejich zelenina je vyhlášená široko daleko, a to nejen svou vizáží a velikostí, ale i chutí. Nikdo nemá lepší okurky na zavařování než právě Vodnáři. Také umí skvěle pěstovat trávu, jejich trávník je vždy sytě zelený a dokonale posekaný.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci si zakládají na pokojových rostlinách. Když vstoupíte do jejich bytu, vypadá to tam jako v džungli. Všem jejich květinám se doma daří a vytváří tam neuvěřitelnou atmosféru. Vodnáři květiny rádi opečovávají, hnojí, zastřihávají i omývají lísteček po lístečku, aby byly svěží a zelené. Milují totiž přírodu a chtějí žít v sepětí s ní.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou kreativní, proto si troufají na náročné rostliny. Než je zasadí, vždy si o nich vše načtou v odborné literatuře a pak nemají problém s jejich pěstováním. Klidně vypiplají bonsaje a jiné okrasné dřeviny, které jim závidí široké okolí, a na jejich zahradu se chodí dívat a obdivovat ji všichni sousedi. Rostliny Štíry uklidňují a posilují jejich vnitřní klid.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Každá Ryba má na zahradě jezírko s fontánkou. Jestli má nějaký váš soused na zahradě pávy či jiné netradiční zvíře, je to rozhodně Ryba. Jinak si libují také v pěstování obrovských rododendronů, které nádherně kvetou a voní. Bohužel jim je zvířata čas od času zničí, což dokáže Rybu naštvat do nepříčetnosti. Musí je totiž vysazovat znovu a znovu.