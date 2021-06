Hortenzie: Jak zcela proměnit jejich barvu dle vašeho přání jednoduchým trikem

Středně vysoké keře, které vypadají úžasně a hýří barvami, pochází z Japonska a v posledních letech si u našich zahrádkářů získávají čím dál tím větší oblibu. A to ještě ne každý ví, že hortenzie mohou změnit díky jednoduchému triku barvu svých květů na takové, jaké si budete přát.

Pokud vás zajímá, jak se k nám dostaly hortenzie, pak vězte, že to bylo z Japonska, přes Čínu až do Francie, odkud už to byl jen malý krůček k nám. Pokud však chcete vidět pravé a nefalšované hortenzie, musíte opravdu vyrazit do Japonska, ty naše se jim jen podobají. Jsou ale také krásné a můžete si jich pořídit bezpočet druhů.

Toužíte po modrých nebo růžových hortenziích? Můžete je mít oboje! Stačí pouze jednoduchý trik a vaše zahrada bude krásná, barevná a vznešená přesně jako působí hortenzie.

Vsaďte na kyselou půdu

Aby byly vaše hortenzie plodné, vsaďte na kyselou půdu. Dařit se jim tedy bude na chalupách, které jsou umístěny v lesích na polostinných místech. Zemina musí být rašelinohlinitá a ne jiná. V takové vápenité by mohly rychle uhynout.

Pamatujte, že hortenzie se musíte pořádně zalévat, milují vodu, a to ideálně dešťovou. Před zimou jim dopřejte lehký substrát nebo silnou vrstvu spadaného listí.

Hortenzie velkolistá – můžete sehnat jakoukoli barvu, nebo si ji 'vytvořit' Zdroj: Profimedia

No a nyní se pojďme podívat na to, jak změnit barvu květů hortenzie na takovou, jakou byste si přáli. Musíte však vědět, že barva každého druhu hortenzie se mění jen v určité barevné škále. To znamená, že bílé květy mohou být jen růžové. Pokud však máte hortenzie růžové, můžete docílit snížením pH půdy na 3,5 na krásnou modrou. Čím kyselejší půda bude, tím se bude změně barvy dařit lépe. U hortenzií to tedy funguje tak, že kyselá půda způsobuje modrání květin, neutrální zrůžovění a zásaditá je zabije.

Začněte hnojit přípravkem bez železa

Až bude keř rozrostlý, začněte ho hnojit. Nikdy ale ne přípravkem, který obsahuje železo, jinak se vám modré zbarvení neobjeví. Pojistěte si výsledek tak, že do zálivky dáte pět gramů kamence amonného na litr vody. Touto směsí hortenzie zalívejte minimálně čtyři týdny před květem.

Hortenzie na okenním parapetu. Zdroj: Iri Kirova / Shutterstock.com

Nakonec vám přinášíme babskou radu, která říká, že je nutné dát při výsadbě do půdy kousek alobalu nebo k hortenzii zapíchnut do půdy hliníkovou lžíci. Volné ionty hliníku by pak měly změnit barvu květů z růžové na modrou.

Teď už vám nic nebrání v tom, mít ze zahrady ráj! Hortenzie zkrášlí každý ošklivý kout, oživí každý zelený trávník a v neposlední řadě udělají z vaší zahrady chloubu a zenové místo, odkud se nebudete chtít hnout.