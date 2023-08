Nejlepší hnojivo pro hortenzie zřejmě denně vyhazujete. Je to škoda

Pěstujete na zahradě hortenzie a chcete je mít plné života a krásných květů? Dejte si kávu a lógr určitě nevyhazujte! Poslouží vám jako perfektní hnojivo.

Pokud patříte mezi ty, kteří své hortenzie chtějí hýčkat a udělat pro ně to nejlepší, dopřejte jim kromě správných podmínek a péče i kvalitní hnojivo. A vůbec nemusíte utrácet za chemické prostředky. Budete tak zároveň šetrní k přírodnímu prostředí. Využijte k dodávce živin pro hortenzie kávovou sedlinu, byla by opravdu škoda se jí zbavovat bez dalšího využití. Hortenzie vás za to budou jistě milovat.

Už žádná zbytečná chemie!

Nesázejte na zbytečně předražená chemická hnojiva, přestože si myslíte, že uděláte pro pěstované rostliny to nejlepší. Přestože bývají tyto prostředky ve svém složení zpravidla dobře vyvážené a jejich použití je velice jednoduché, pokud nedodržíte přesný návod výrobce, lze hortenzie snadno poničit. Tato hnojiva často také mění kvalitu půdy a ničí prospěšné organismy, které v ní přežívají. Proto není nad hnojiva přírodní, a právě jedním z nich je obyčejný kávový lógr.

Jaké obsahuje živiny?

Kávová sedlina je nesmírně bohatá na dusík, fosfor, hořčík, měď a draslík. Určitě by měla být bez příměsí dalších látek, tedy mléka či cukru. Má mírně kyselé pH a je tak naprosto ideální volbou nejen pro hortenzie, ale i pro veškeré acidofilní rostliny doma i na zahradě, jako jsou například rododendrony nebo kanadské borůvky.

Jak prospěje lógr hortenziím?

Hortenzie preferují kyselou půdu. Kávová sedlina obsahuje zbytky kyselých látek z kávy, které mohou pomoci snížit pH půdy a vytvořit tak ideální prostředí pro růst a kvetení hortenzií.

Lógr obsahuje určité množství živin, které mohou být pro hortenzie prospěšné. Přidání kávové sedliny do půdy může přispět ke zvýšení obsahu organického materiálu a mikroorganismů, což napomáhá živinám v půdě snadněji se uvolňovat.

Kávová sedlina může působit jako účinný mulč, který pomáhá udržovat půdu vlhkou a snižuje odpařování. Hortenzie, které potřebují pravidelné zavlažování, to jistě ocení.

Pokrytí půdy kávovou sedlinou může zamezit růstu plevelů, které konkurují hortenziím v boji o živiny a vlhkost.

Důležité zásady

A jak sedlinu jako hnojivo správně použít? Nepřidávejte příliš mnoho kávové sedliny najednou, abyste nepřekyselili půdu. Kávovou sedlinu smíchejte s půdou, abyste vytvořili vyvážený substrát. Pokud budete kávovou sedlinu pravidelně přidávat k rostlinám hortenzií, může to pomoci udržovat správnou půdní strukturu a pH.

Sedlina se hodí i do kompostu

Pokud vám bude náhodou sedlina přebývat, můžete ji klidně využít i do kompostu. Lógr totiž svým rozkladem přichází o svou kyselost, a tudíž nemůže ohrozit ani perfektně založený kompost. Naopak přispěje významnými živinami.

Lógr odradí mnoho škůdců

Jestli chcete ochránit pěstované rostliny a plodiny před některými škůdci, posypte záhony kávovou sedlinou. Její vůně totiž odradí mravence, mnohé druhy housenek, hlemýždě i slimáky.

Lógr vás ochrání i před hmyzem

Chcete se vyhnout nepříjemnému obtěžování vos při pobytu na zahradě? I tady vám pomůže kávová sedlina. Její aroma totiž vosy nesnášejí a odpuzuje je. Pokud vás čeká zahradní posezení nebo party s grilovačkou, hoďte trochu vysušeného lógru do ohně.

