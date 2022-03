Namnožte si hortenzie: Toto je správný způsob řízkování

Hortenzie jsou krásnou, barevnou a nenáročnou ozdobou naší zahrady. Navíc není nikterak těžké zajistit si jejich potomstvo. Dají se totiž poměrně snadno namnožit, takže už je nikdy nebudete muset kupovat.

Hortenzie jsou skutečně velmi výraznou ozdobou zahrad a jsou charakteristické velkými nádhernými květy nejrůznějších barev a typů. Hortenziím se daří na poloslunném místě se slabě kyselou půdou, a i přes léto jim stačí normální vlhkost.

Na ukázkové hortenzie se podívejte na videu:

V době růstu a kvetení potřebují hodně vody a pokud je nebudete hojně zalévat, snadno zvadnou. Nemají rády tvrdou vodu. Od srpna je potom obecně lepší zalévání omezovat. Kdy je ale nejlepší doba na jejich množení?

Množení hortenzií

Množení hortenzií se rozhodně vyplatí, protože pokud se vydáte koupit sazenice, budete velmi překvapeni jejich vysokou cenou. Přitom řízkování není nijak složité a dokáže vám zajistit přísun těchto nádherných květin takřka bez omezení. Z řízků budete mít samostatné rostlinky zhruba po čtvrt roce.

Množení hortenzií se rozhodně vyplatí, protože pokud se vydáte koupit sazenice, budete velmi překvapeni jejich vysokou cenou. Zdroj: Take Photo / Shutterstock.com

Nejlépe se na řízkování hodí ty nejkrásnější květy, tedy vyzrále vrcholy s alespoň 20 centimetrovým stonkem. Když jej odříznete, zbavte jej většiny listů, doporučujeme ponechat pouze dva nahoře, u vrcholu. A stonek můžete rovnou použít. Takto připravený jej pouze zatlačte do písku, pro lepší efekt je dobré předtím použít kořenový růstový stimulátor.

Takto připravené řízky v květináči dejte na teplejší a slunné místo. Nezapomeňte na pravidelnou a dostatečnou zálivku. Důležité je, aby písek nevyschl.

Fáze dvě – čas na květináč

Po jednom měsíci bude potřeba hortenzie opět přemístit, tentokrát už do květináče. Z původního pískového substrátu je tedy vyklopte, ale opatrně, abyste neponičili kořeny. Zkontrolujte, že jsou již dostatečně silné, a jen ty řízky, které již kořínky mají, přesaďte do čistých a předem připravených květináčů. Výhony, kde se kořínky nechytly, vyhoďte. Do květináče byste měli připravit výživnou humózní zeminu. Květináče opět uchovávejte na slunném místě a s dostatečnou zálivkou, dokud se nezačnou objevovat na rostlince nové výhonky.

Sazenička bude připravená zhruba po dvou měsících, tedy po třech od prvního nařízkování.

Hortenzie jsou ozdobou každé zahrady Zdroj: Helga_foto / Shutterstock.com

Sazeničky je pak už možné umístit normálně do záhonu na zahradě. Lepší je světlé místo, kde budou mít teplo, světlo a dostatek vody. Po dvou týdnech po vysazení byste měli hortenzie pohnojit. Hortenzie potřebují hodně vody, takže by měly být zejména v létě v polostínu, kde jim voda déle vydrží.

Doporučuje se i mulčování kůrou nebo mulčovací tkaninou, čímž si půda udrží větší vlhkost.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.veselebydleni.cz, chalupari-zahradkari.cz