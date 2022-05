Které hortenzie jsou nejméně náročné? Hortenzie latnatá je z nich nejskromnější

Krásky na první pohled, to přesně jsou hortenzie. Jejich květenství je až neskutečně nádherné. Ale nebývá to s nimi úplně lehké! Co zkusit pěstovat hortenzii latnatou, která není až tak zhýčkaná jako hortenzie velkolistá?

Hortenzie na zahrádkách potkáte velmi často a není se čemu divit. V květu se totiž nedají přehlédnout. Jestliže uvažujete o jejich vysazení, popřemýšlejte, po jaké hortenzii sáhnete spíše. Líbit se vám může hortenzie velkolistá, ale nebudete na ni mít třeba vhodné podmínky pro pěstování. I to se může stát. A než pak smutnit nad tím, že jste to sice zkusili, ale ono to nevyšlo, vsaďte na jistotu v podobě hortenzie latnaté.

Hortenzie velkolistá tvoří nádherná květenství. Zdroj: Shutterstock

Hortenzie velkolistá

Její domovinou jsou horské lesy v Japonsku. Je to opadavý keř, který dorůstá 1,5 metru. Atraktivní jsou i listy hortenzie, protože jsou velké, nádherně zelené, lesklé a na keři jich je velké množství. Hortenzie vyžaduje polostinné stanoviště, při vyšší zálivce zvládne i slunce. Jestliže vás okouzlila hortenzie modré barvy, zpozorněte, jelikož se jí nemusíte dočkat. Modrými kvítky vás totiž hortenzie oblaží jen v případě, když bude zasazena do kyselé půdy. A to ještě není všechno! Musíte půdě dodávat volně přístupné ionty hliníku, což se dá například provést použitím amonnohlinitým kamencem.

Za zmínku stojí i nové netradiční kultivary hortenzií velkolistých, které se vyznačují květy ve tvaru hvězdiček. Například se jedná o Hydrangea macrophylla Shooting Star.

Hortenzie latnatá

Na rozdíl od velkolisté odrůdy je tato hortenzie odolnější. Jedná se rovněž o opadavý keř, který může mít až 2,5 metru. Květenství v latách, kterým se pyšní, může mít až 30 cm. Nijak nemusíte ani řešit půdu, do které ji budete sázet, spokojí se s málem, ale za jílovitou půdu vás nebude mít moc ráda. Pokud chcete jistotu, bude vám vděčná za dobře propustnou a živnou zeminu. Umístění je v tomto případě jednoduché, protože hortenzie latnatá miluje slunce, což ale neznamená, že nezvládne i mírné zastínění. Výhodou hortenzie latnaté je to, že kvete na nových výhoncích, takže se nemusíte bát, že vám mráz zničí pupeny. V tomto případě je vhodný i jarní řez, který podpoří růst nových výhonů.

Na rozdíl od velkolisté odrůdy je hortenzie latnatá odolnější. Zdroj: Shutterstock

Další exponáty

Hortenzie stromečkovitá – rychle rostoucí druh, květy jsou smetanové barvy, některé i zelenobílé

Hortenzie Sargentova – choulostivý druh, výškou se přibližuje ke 2 metrům, nevyžaduje řez

Hortenzie dubolistá – listy opravdu připomínají listy dubu a na podzim se barví do ruda, otužilý druh, bílé květenství se mění postupně na červené

Hortenzie řapíkatá – popínavka, která se přichycuje pomocí malých kořínků, dobře přezimuje, pne se do výšky až 30 metrů, květenství je bílé

